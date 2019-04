El PP de Palencia solo convence a Ganemos para modificar el presupuesto Pleno del Ayuntamiento. / Antonio Quintero Socialistas y Ciudadanos reprochan al edil de Hacienda que no aporte suficiente información a la oposición JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 2 abril 2019, 01:08

El pleno del Ayuntamiento de Palencia reprodujo ayer parte del debate que se había vivido una semana antes, cuando el equipo de gobierno del PP no logró sacar adelante la propuesta de modificación presupuestaria número 9, que tuvo que quedar sobre la mesa. Volvía ayer esta cuestión al orden del día y parte de los reproches iniciales de los grupos de la oposición hacia el concejal de Hacienda, Sergio Lozano, volvieron a sonar en la sala, aunque en esta ocasión de una forma más tibia, dado que, a diferencia de la pasada semana, sí ha habido intentos de negociación de la propuesta, aunque finalmente solo hayan cuajado con Ganemos.

Y así ocurrió, la plataforma izquierdista fue el único partido que aprobó la modificiación presupuestaria junto al equipo de gobierno del PP, dado que Ciudadanos y el PSOE optaron por la abstención, como crítica a la falta de información sobre el contenido de algunos de los gastos que se incluyen en los nuevos fondos que se aportan al documento de presupuestos para este año, que funciona como una prórroga del aprobado en 2018.

El concejal de Hacienda, Sergio Lozano, quiso agradecer a los ediles de Ganemos su «madurez» por la consecución del acuerdo y destacó la importancia de que esos fondos adicionales puedan incoporarse al presupuesto municipal, ya que servirán para financiar ayudas para la retirada del amianto, el Plan de Empleo Municipal, las subvenciones en el ámbito de la cultura o la limpieza de los colegios, entre otras.

Sin embargo, la necesidad del pacto ha llevado al equipo de gobierno a incluir un cambio sustancial, ya que se ha eliminado de la propusta el gasto destinado a la amortización de la deuda municpal, por un importe de 1,4 millones, debido a que ha sido una de las exigencias de Ganemos. «Nosotros siempre cuestionamos la prioridad del pago de la deuda y somos consecuentes. El resto de los pagos nos parecen mucho más importantes», zanjó Gascón.

Otra modificación urgente

Sin embargo, el concejal de Hacienda se negó a simplificar la decisión y advirtió de la necesidad de aprobar cuanto antes una nueva modificación de crédito para incorporar a los presupestos esos 1,4 millones que ahora se han quedado fuera y que únicamente puede destinarse a amortizar la deuda contraída por el Ayuntamiento con los bancos. Sergio Lozano insistió en que se trata de una obligación legal y no una medida discrecional que impone el equipo de gobierno. En este sentido, alertó además de que la demora por no aprobar esta parte de la modificación presupuestaria le está generando ya al Ayuntamiento un coste en intereses de 1.800 euros . «Debemos intentar aprobarlo cuanto antes», insistió Sergio Lozano, quien además presumió del esfuerzo realizado en los años de gobierno de Alfonso Polanco por reducir la deuda del Ayuntamiento. Lozano explicó que a finales de 2018 la deuda se elevaba a 28 millones de euros, frente a los casi 40 que había en el año 2011. El concejal popular señaló que se ha conseguido reducir el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Palencia al 36%.

Por su parte, los socialistas, primero Carlos Hernández y posteriormente Miriam Andrés, justificaron la abstención de su grupo en la falta de información, a pesar de haber solicitado expresamente toda la documentación relativa a algunos gastos. El concejal de Hacienda se disculpó aduciendo que no había llegado a tiempo por las dificultades de la tramitación administrativa, a lo que la portavoz del PSOE replicó que la información no se les había facilitado por falta de interés del equipo de gobierno. «Cuando han logrado el apoyo de Ganemos, dar información a los socialistas dejó de ser prioritario», recalcó Miriam Andrés, quien insistió en que es necesario conocer el destino de las partidas presupuestarias antes de apoyarlas, dado que las prioridades de gasto del equipo de gobierno no tienen por qué ser coincidentes con las de la oposición. «En materia de cultura, por ejemplo, ustedes han dicho que tienen como prioridad las Noches del Pabellón, mientras que nosotros entendemos que es mucho más importante el teatro Principal», señaló la portavoz socialista, quien quiso dejar claro que en otros gastos sí eran coincidentes como la retirada del amianto, la limpieza de los colegios o el Plan de Empleo, para el que finalmente se ha aprobado unagasto de un millón de euros, dado que Ganemos exigió que 90.000 euros reservados para temas culturales se incorporarsen a las políticas encaminadas a general empleo.

Pleno electoral

Mientras, el portavoz de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, volvió a insistir en la falta de transparencia del equipo de gobierno del PP y reprochó al concejal de Hacienda su escasa predisposición al diálogo. «Tienen que aprender que las formas de aprobar los temas han cambiado. Ya no tienen mayoría absoluta. No pueden venir con imposiciones, las cosas hay que hablarlas antes. Les tenemos que enseñar cómo gobernar cuando no se tiene mayoría», recalcó Izquierdo, quien explicó que la abstención de su grupo se debe a la falta de información y a la escasa negociación.

Por otra parte, el pleno municipal sirvió también para efectuar el sorteo de las mesas electorales para los comicios generales del próximo 28 de abril. Mediante un procedimiento informático, se eligieron las cifras que marcarán las personas inscritas en el censo que deberá ocupar los puestos de presidente, vocales y suplentes de las mesas electorales.