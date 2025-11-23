El Palencia CF sigue de dulce

El Palencia CF prolongó su gran momento de forma a costa del Numancia B en La Balastera. El conjunto palentino ha enlazado este domingo su ... segunda victoria consecutiva en ese mismo escenario gracias a un partido sólido y controlado en todo momento, decidido por dos tantos de Vallecillo. El atacante morado solventó con acierto dos acciones de mano a mano ante el meta numantino para otorgar otros tres puntos de oro para los de Marchena. En la primera mitad, para abrir la lata, y al inicio de la segunda, cuando el filial numantino vivía su mejor momento en el encuentro. El Palencia CF continúa con estos tres puntos en lo más alto de la tabla una semana más y llega con muy buenas sensaciones a su siguiente final, la que disputará la próxima jornada en Las Salinas frente al Atlético Tordesillas.

El Palencia CF comenzó dominando el partido desde los primeros compases. El conjunto morado llevó la manija del encuentro y dispuso de la primera llegada con peligro antes del minuto 10. Botía remataba alto desde dentro del área un balón suelto tras una jugada individual de Samu. La posesión de los de Marchena no terminaba de traducirse en ocasiones durante los siguientes minutos del duelo, con un Numancia B muy bien plantado sobre el césped de La Balastera, aunque sin conseguir acercarse a los dominios de Unai. Precisamente en un balón largo del portero morado llegó el primer tanto. Despeje largo de Unai que peinó Canario y dejó mano a mano a Vallecillo frente a Oleg. El atacante morado definió con precisión con una gran vaselina con la que adelantar al Palencia CF sobre el minuto 25 de juego.

Con los palentinos por delante en el marcador, el dominio continuó siendo claramente para los locales. El Numancia B no lograba conectar varios pases consecutivos y los de Marchena continuaban amenazando la portería visitante en busca del segundo tanto. Mongil, de cabeza tras un córner botado por Canario, estuvo a punto de ampliar dicha ventaja, pero se encontró con una enorme parada de Oleg primero, y Viti tampoco acertó en el rechace en el área pequeña para conseguir rematar. En los últimos instantes de la primera mitad llegó el primer acercamiento del filial soriano, con un tímido disparo desviado de Antonio desde la frontal. En una de las últimas acciones de la primera mitad la tuvo de nuevo el conjunto numantino. Godson no logró precisar un remate de cabeza en el segundo palo y libre de marca tras un saque de esquina.

Comenzó el Numancia B mucho mejor la segunda mitad, prolongando la dinámica del último tramo de la primera. La primera oportunidad clara fue para los visitantes, con un remate de Godson a la media vuelta desde el interior del área que fue bloqueado por la defensa morada. En el mejor momento de los numantinos, el Palencia CF logró sentenciar el encuentro. Otro balón largo desde la defensa dejó solo a Vallecillo en un mano a mano que solventó regateando al portero visitante y anotando a placer.

La última hora de juego, el partido tuvo poca historia. El Palencia CF supo controlar los tiempos para vivir un último tramo de encuentro plácido. Los de Marchena dominaban a un Numancia B que apenas opuso resistencia y que no supo reponerse del segundo tanto de los palentinos.

Los visitantes dispusieron de una gran oportunidad para recortar diferencias en un error de Mongil en salida de balón, pero el remate de primeras de Angelo se marchó muy desviado. Todavía dispuso de una última oportunidad el conjunto morado en los últimos compases del duelo. Vallecillo se encontró un balón suelto dentro del área y no pudo rematar tras un recorte en su búsqueda personal del 'hat-trick'. Triunfo sólido para un Palencia CF dominador que supo imponer su ley en La Balastera.