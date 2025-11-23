El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Palencia CF celebran un gol. Lucía Gil Maestro

El Palencia CF sigue de dulce

Los de Jorge Calvo 'Marchena' logran un triunfo sólido ante el Numancia B y se mantienen en lo más alto de la tabla

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:41

El Palencia CF prolongó su gran momento de forma a costa del Numancia B en La Balastera. El conjunto palentino ha enlazado este domingo su ... segunda victoria consecutiva en ese mismo escenario gracias a un partido sólido y controlado en todo momento, decidido por dos tantos de Vallecillo. El atacante morado solventó con acierto dos acciones de mano a mano ante el meta numantino para otorgar otros tres puntos de oro para los de Marchena. En la primera mitad, para abrir la lata, y al inicio de la segunda, cuando el filial numantino vivía su mejor momento en el encuentro. El Palencia CF continúa con estos tres puntos en lo más alto de la tabla una semana más y llega con muy buenas sensaciones a su siguiente final, la que disputará la próxima jornada en Las Salinas frente al Atlético Tordesillas.

