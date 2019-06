Palencia seguirá ofreciendo asesoramiento a emprendedores con la ayuda de los autónomos Firma del convenio del Ayuntamiento de Palencia con ATA. / Antonio Quintero El Ayuntamiento renueva el convenio con ATA para implementar un servicio de ayuda y monitorización de iniciativas de negocio JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 4 junio 2019, 23:52

.El Ayuntamiento de Palencia y la Asociación de Trabajadores Autónomos han renovado el convenio de colaboración que permite a la Agencia de Desarrollo Local, que depende del Consistorio, contar con un servicio específico de asesoramiento y apoyo a proyectos empresariales, tanto a los ya constituidos como a las nuevas propuestas. Asimismo, se ofrece también formación en elementos básicos para la empresa como la inserción laboral, la prevención de riesgos, las agencias de colocación o de gestión.

Mediante este convenio, ATA pondrá de nuevo a disposición del Ayuntamiento un técnico especializado en estas materias que ejercerá su labor en las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local, continuando de esta forma el trabajo que viene realizándose durante casi dos años, en los que han pasado por esta ventanilla especializada alrededor de un centenar de personas que precisaban de asesoramiento para impulsar su idea de negocio. De estas, alrededor del 35% han podido salir adelante, puesto que se trataba de propuestas viables, que han recibido, además de ayuda en los momentos iniciales, un seguimiento continuado durante todo el proyecto.

El presidente de ATA en Castilla y León, que a su vez preside también la organización en Palencia, Domiciano Curiel, que una de las finalidades de este servicio es analizar la viabilidad de los proyectos desde sus orígenes para desaconsejar la puesta en marcha de aquellas ideas que no tengan futuro. «A veces no es fácil, pero es mejor cortar en el inicio que afrontar el drama económico que puede suponer la puesta en marcha de un proyecto que no resulta viable. Al final, el 35% de los proyectos han podido salir adelante, siempre con acompañamiento, con un buen plan de empresa, con cercanía», explicó Domiciano Curiel, quien destacó que el servicio que se ofrece desde ATA es muy bien recibido por los emprendedores, puesto que se elimina esa sensación de que se está recurriendo a una administración y se genera una relación de mayor confianza y cercanía.

Domiciano Curiel aseguró también ayer que la buena experiencia cosechada en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palencia aconseja extrapolar esta iniciativa al resto de grandes municipios de Castilla y León, por lo que desde la dirección regional de ATA se intentará llegar a acuerdos semejantes con otros ayuntamientos.

Por su parte, el secretario nacional de ATA, José Luis Perea, pidió ayer que, tras las dos citas electorales, las formaciones políticas alcancen pactos para crear gobiernos «moderados» que incluyan a la los autónomos en el centro de su agenda política. Perea reclamó también a los partidos políticos la necesidad de ampliar la tarifa plana para los trabajadores autónomos, con un complemento de otro año más que asumirían las comunidad autónomas. Pidió además tarifas reducidas para jóvenes o mujeres que regresan de la maternidad.