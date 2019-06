El PP de Palencia recalca que el acuerdo por el Ayuntamiento se gestó en la ciudad, no en Madrid Ángeles Armisén y Alfonso Polanco antes de la rueda de prensa. / Antonio Quintero La presidenta provincial del Partido Popular califica como «bueno» el pacto que ha dado la alcaldía a Ciudadanos con solo tres concejales EL NORTE Palencia Martes, 25 junio 2019, 18:19

El Partido Popular de Palencia ha querido aprovechar la jornada de hoy para hacer balance. Tras el pleno de reparto de áreas del Ayuntamiento y el de despedida de la Diputación, la presidenta provincial del partido, Ángeles Ármisén, recalcó que, a su juicio, el alcalde de Palencia no se ha elegido en Madrid. «Eso son temas de comentario de medio de comunicación», señaló Armisén poco antes de explicar que el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox en el Ayuntamiento de Palencia ha dado mucho a su partido. «Este es el acuerdo de las formaciones de centro derecha. No se no se nos tiene que olvidar que, en Palencia, la negociación ha sido de Palencia porque los resultados de las elecciones municipales nos han hecho sentarnos con Ciudadanos sí o sí. Con nueve concejales no tendríamos la posibilidad ni de tener un alcalde del PP ni de tener el Ayuntamiento. Nosotros no teníamos nada. Sin embargo, nos hemos sentado en una negociación en la que no hemos cedido nada, porque nada teníamos, y hemos construido un nuevo gobierno de colación de la mano de Ciudadanos», explicó Armisén.

El pacto que ha dado la alcaldía a Ciudadanos con solo tres concejales fue calificado por la presidenta popular como 'bueno' y aseguró que respondía a una demanda de la sociedad. «Todo el mundo sabe que nuestras reuniones de negociación fueron algo antes de los pactos a nivel nacional. Es verdad que ha habido pactos entre organizaciones políticas porque es lo que la sociedad pide», explicó Armisén, que cree que su partido ha salido reforzado del acuerdo. «Hemos pasado de no tener alcalde ni gobierno del PP a tener un gobierno mayoritario del Partido Popular con un alcalde de Ciudadanos. Eso es una coalición política en toda regla y hay una voluntad clara para dar estabilidad al gobierno del Ayuntamiento», sentenció.

Armisén aprovechó además para hacer una valoración de las elecciones. «Los resultados, en algunos sitios, no son los que nosotros hubiéramos deseado, no son para lo que no hemos presentado a las elecciones. Pero, dentro del panorama político español, si nos comparamos con otras circunscripciones, hemos tenido unos resultados aceptables. Satisfactorios, no», apuntó la presidenta del PP en Palencia.

En referencia a las declaraciones de Igea, en las que calificó el pacto en el Ayuntamiento de Palencia de 'disparate', Armisén no dudó en señalar que el partido naranja ha sido partícipe de ese 'disparate'. «Es su organización quién ha valorado que hubiera un acuerdo de las fuerzas de centro derecha y, por lo tanto, la negociación hoy del alcalde y de los representes de Ciudadanos en Palencia para nosotros ha sido positiva y vamos a seguir trabajando en esa coalición. Respeto la valoración, pero no la comparto. El acuerdo es bueno», sentenció.