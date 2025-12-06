El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una jugada del encuentro disputado este sábado en Las Salinas.

Ver 39 fotos
Una jugada del encuentro disputado este sábado en Las Salinas. Aida Barrio

El Palencia CF se queda sin el punto del empate en el tramo final

El equipo de Marchena pierde ante el Tordesillas por la mínima y abandona el coliderato de la tabla de Tercera RFEF

Mario Cuerda. ADG

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:00

Comenta

El Palencia CF desaprovechó la oportunidad de regresar al liderato en un escenario que le vino grande a la hora de buscar el triunfo. Perdió ... en el tramo final, excesivo castigo, tras no apretar cuando el Atlético Tordesillas pasó por un mal momento en el partido. Un gol de Miguel Hernández a falta de 4 minutos para el término del tiempo reglamentario, en el único tiro a puerta hasta entonces, dictó sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  6. 6 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  7. 7

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  8. 8

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  9. 9

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  10. 10

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Palencia CF se queda sin el punto del empate en el tramo final