El Palencia CF se queda sin el punto del empate en el tramo final

El Palencia CF desaprovechó la oportunidad de regresar al liderato en un escenario que le vino grande a la hora de buscar el triunfo. Perdió ... en el tramo final, excesivo castigo, tras no apretar cuando el Atlético Tordesillas pasó por un mal momento en el partido. Un gol de Miguel Hernández a falta de 4 minutos para el término del tiempo reglamentario, en el único tiro a puerta hasta entonces, dictó sentencia.

El ímpetu inicial de los pupilos de Marchena se basó más en destruir la iniciativa de los locales que en proponer. Tan solo algún amago de Samu puso en peligro la meta de Farolo. El extremo volvía a la que era su casa y se encontró con una marca desconocida. A Sana le tocó cubrirle por la baja de Manja, pero consiguió salir airoso y poner buenos centros, sin encontrar rematador. El buen trabajo defensivo de Mongil y Keller arrinconó a un Chatún desaparecido, que apenas inquietó. Sí lo hizo Torres, con un remate de cabeza al primer palo.

Atlético Tordesillas Farolo; Joan, Pesca, Sana, Herrador; Miguel, Abel (Popi, min. 83), Dani Díez, Chirola (Fer, min. 63); Torres (Miguel Velázquez, min. 71) y Chatún. 1 - 0 Palencia Unai; Miguelito (Astudillo, min. 80), Keller, Mongil, Capi (Vity, min. 88); Mario Robles, Canario (Botia, min. 56), Adrián Calvo; Iker Hernández (Rodri, min. 56), Samu y Vallecillo (Jesús Torres, min. 80). Goles 1-0 Miguel Hernández (min. 86).

Árbitro Alejandro Ortiz (Burgos). Amonestó a los locales Torres y Farolo y a los visitantes Vallecillo, Miguelito, Mongil y Vity.

Otros datos las Salinas. Medio millar de espectadores, un centenar de Palencia.

Tras el descanso, el Palencia CF se mostró más entero. A los locales les costaba llegar a la presión y había sensación de que el campo se inclinaba por momentos. De nuevo Samu, tras dejar atrás a varios rivales, quiso pegarle desde la frontal del área, pero se le marchó el intento muy desviado. La entrada de Astudillo y Jesús Torres se encaminaba a encontrar espacios ante la defensa de la escuadra rojiblanca muy cansada. Las piernas empezaban a fallar, aunque el escenario ya era otro. Los hombres de Álex Izquierdo habían trenzado varias llegadas con peligro, sin que Unai tuviera que intervenir.

A falta de 4 minutos para el fin del tiempo reglamentario, y en un último empuje local, un saque de banda ejecutado con fuerza derivó en un desvío que acabó en la pierna diestra de Miguel Hernández. Le pegó muy seco al balón, sin que Unai tuviera la opción de ver cómo salía el disparo, que supuso el definitivo 1-0. Jarro de agua fría para un Palencia CF que parecía tener la situación bastante controlada.

La derrota, unida al triunfo contundente del Palencia Cristo hace que el Palencia CF pierda el coliderato y además vea cómo su vecino le iguala a puntos con dos jornadas aún por disputar antes del parón por la Navidad.