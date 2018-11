Palencia protesta contra el fallo del Supremo sobre las hipotecas

Juan Gascón: «Debemos dar pasos hacia la banca pública»

«Atendemos a la reivindicación de la ciudadanía. Si es el pueblo el que tiene la soberanía en España, no puede ser la banca la que genere este conflicto. El cambio de postura genera mucha indefinición jurídica. El artículo 68 se modifica respecto a una interpretación, en nuestra opinión, que no es acorde a lo que se plantea en la propia sentencia. Entendemos que responde a presiones de la banca, no genera unanimidad en el pleno que se convoca de forma urgente por las presiones económicas», explica el portavoz de Ganemos, Juan Gascón.

En opinión de Gascón, la modificación de esta sentencia hace que la banca esté contenta, los mercados estén tranquilos, «pero obviamente nosotros no defendemos a la banca ni a los mercados, sino a la mayoría de la ciudadanía hipotecada, que paga un impuesto que tenía que haber pagado la banca, como dicen tres sentencias, y ahora resulta que se cambia el criterio. Nos parece un despropósito, un cambio de postura respecto a los intereses de los poderosos, y queremos que el pleno del Ayuntamiento de Palencia se posiciones respecto a eso, a favor de una banca pública. En países como Alemania hay un 24% de banca pública y pensamos que España debiera dar pasos respecto a eso», sostuvo Gascón.

El portavoz municipal de Ganemos destacó que el acuerdo del Tribunal Supremo tampoco ha sido algo consensuado, «sino un cambio de postura respecto al tema», indicó.