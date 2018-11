«Palencia pierde tejido empresarial y no lo merecemos» José Ignacio Carrasco. / Antonio Quintero José Ignacio Carrasco es el actual presidente de la CPOE, confederación que cumple 40 años PILAR ROJO Palencia Sábado, 3 noviembre 2018, 21:26

«La provincia de Palencia está perdiendo mucho tejido empresarial y no es algo que merezcamos. Los empresarios estamos haciendo un gran esfuerzo y no creo que merezcamos esta situación, que también se está produciendo en Castilla y León». El actual presidente de la CPOE, José Ignacio Carrasco, recuerda que la última estadística revela que en un año la provincia ha perdido 52 empresas que cotizan a la Seguridad Social, lo que supone que 596 trabajadores han dejado de cotizar a la administración.

Carrasco está a punto de cumplir cuatro años al frente de la patronal palentina y su intención, cuando a finales de este año se celebren elecciones, es volver a concurrir a las elecciones para avanzar en algunos proyectos que suponen impulsar la actividad empresarial en la provincia. «Me volveré a presentar a las elecciones con un equipo con el que estamos trabajamos. Está claro que la organización patronal es fundamental, al igual que no se concibe el mundo laboral sin la presencia de los sindicatos. Entre todos intentamos también frenar algunos agravios laborales y administrativos, luchamos por defender impuestos justos para todos. Desde nuestro punto de vista más particular, también los empresarios estamos muy interesados en que se aprecie el riesgo que siempre corre el empresario, el dinero de la empresa no es de todos, es del empresario que ha arriesgado su capital», afirmó.

Su objetivo ahora es intentar aprovechar la sinergia en un momento difícil e impulsar la industrialización mayor de la provincia.