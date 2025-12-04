El Palencia Femenino sueña con Tercera RFEF

Adrián García González Palencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:30 Comenta Compartir

Las primeras once jornadas de la Liga Gonalpi han confirmado que el Palencia Fútbol Femenino no solo mantiene la ambición con la que inició el curso, sino que ha encontrado una línea ascendente que le sitúa de lleno en la pelea por uno de los dos puestos que dan acceso a la Tercera RFEF Femenina. El conjunto dirigido por Javi Barreda, quinto con 19 puntos y en un momento dulce tras sumar cuatro triunfos consecutivos, afronta este fin de semana un partido crucial en El Otero frente al Salamanca Fútbol Femenino B, cuarto clasificado, en una jornada repleta de duelos directos que podría reordenar por completo la zona alta de la tabla.

El arranque de campeonato no fue tan contundente como esperaba un equipo que, desde la pretemporada, había dejado claro su objetivo de ascender. El Palencia Fútbol Femenino llegaba al debut liguero con una plantilla más larga y reforzada, tras mantener el bloque del año anterior y sumar incorporaciones de nivel. Las primeras semanas, sin embargo, mostraron la otra cara del fútbol con una victoria, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas. Un lastre que ha impedido que el equipo esté aún más arriba en la clasificación.

«Yo creo que tenemos uno de los mejores equipos de la categoría. Sinceramente, nos veo como claras favoritos para ascender», afirma Javier Barreda, convencido de que la clasificación no refleja todavía el verdadero potencial del equipo. Sus palabras se apoyan en la evolución reciente, en el nivel de juego mostrado y en el convencimiento de que las sensaciones de las últimas semanas sí se corresponden con lo que buscaban desde agosto. «Estamos creciendo mucho, jugando muy bien, siendo dominadores y creando muchísimas oportunidades de gol», insiste.

El análisis de Barreda conecta con la idea central que ya defendía en pretemporada: estabilidad, profundidad de plantilla y un sistema más ambicioso deberían convertir al Palencia Femenino en un aspirante real al ascenso. La estructura del club –con más de cien niñas en cantera, un cuerpo técnico reforzado y un modelo que integra a jóvenes jugadoras del filial– servía como punto de partida para crecer durante su tercera temporada en la Liga Gonalpi.

Las tres derrotas que se interpusieron entre el equipo y los puestos altos llegaron marcadas por la falta de acierto. «Fueron accidentes», admite Javier Barreda. «Perdonamos en repetidas ocasiones y nos penalizó. Si hubiéramos convertido una mínima parte de lo que generamos, ahora, estaríamos hablando de otro escenario», recalca.

Desde entonces, el Palencia Fútbol Femenino ha firmado cuatro victorias seguidas, ha recuperado a dos jugadoras importantes y ha alcanzado un estado competitivo que se acerca a la versión que Barreda proyectaba en septiembre. La solidez defensiva, la continuidad en el juego y la mayor confianza de cara a portería han relanzado a las palentinas, que ahora miran a los puestos de ascenso desde una cercanía real, pues están a solo cuatro puntos de la segunda posición.

El choque del domingo (16:00 horas, El Otero) frente al Salamanca FF B se presenta como un examen directo a las aspiraciones del equipo. Las salmantinas ocupan la cuarta plaza con 22 puntos y, al igual que el Palencia, aspiran a dar el salto definitivo hacia la zona noble. La jornada, además, alberga otros duelos entre rivales directos, por lo que una victoria morada podría catapultar al equipo hasta la tercera posición o acercarle aún más al objetivo. Javier Barreda conoce el valor competitivo del momento y también la importancia del contexto anímico.

«Si vas arriba, siempre se entrena mejor, se cogen mejor los conceptos y salen mejor las cosas», asegura. El técnico subraya que el equipo todavía tiene margen de mejora, especialmente en dos aspectos: la finalización y la toma de decisiones en el juego posicional. «Generamos muchísimo, pero marcamos un porcentaje muy bajo de lo que creamos. Deberíamos llevar casi el doble de goles. Y además cometemos errores no forzados cuando intentamos construir desde atrás. Es algo que estamos puliendo», explica.

La única sombra es la de las lesiones. Las ausencias por aspectos fortuitos han impedido ver al Palencia en su versión más completa. «Las lesiones nos penalizan un montón. Hay dolencias que en fútbol femenino se alargan muchísimo, y eso nos condiciona. Si están todas, tengo mucha confianza en conseguir el objetivo», asegura.

«Tenemos uno de los mejores equipos de la categoría. Nos veo como claros favoritos a subir», señala Javier Barreda

En el vestuario, el discurso es claro: ilusión, ambición y una convicción creciente. «Esta semana hay varios enfrentamientos directos y, ganando, nos podríamos poner terceros. Veo al equipo con mucha confianza y reafirmo la idea de ascender», afirma Barreda. El técnico reconoce que el acierto y los pequeños detalles pueden marcar diferencias en una liga tan igualada. Para 2026 no pide regalos: «No queremos que nos den nada, solo que no nos quiten. Que la salud nos respete y que en esos partidos disputados alguna vez caiga de nuestro lado», agrega.

Más allá del resultado deportivo, conseguir el ascenso sería un hito histórico para el Palencia Femenino, que nunca ha competido en Tercera RFEF. Sería también un impulso para el fútbol femenino palentino en su conjunto. «El deporte necesita siempre una locomotora que tire de todo lo demás. Ascender supondría unificar el fútbol femenino, atraer más niñas y convertirnos en un referente», sostiene Barreda. Para un club que ya ha superado las cien jugadoras en categorías inferiores, el salto de categoría sería la confirmación de un modelo que lleva años creciendo de forma sostenida.

Con un equipo competitivo, una generación joven que llama a la puerta, una grada cada vez más implicada y la sensación de que lo mejor está por llegar, el Palencia Femenino afronta unos próximos meses decisivos. El camino hacia el ascenso es largo, exigente y lleno de matices, pero esta temporada el equipo se mira en el espejo siendo consciente de que es un aspirante real a conseguir ese objetivo.

Temas

Deportes en Palencia