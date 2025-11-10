Palencia se enfrenta al reto de potenciar las pernoctaciones tras una temporada estancada

El turismo hotelero en Palencia experimentó en el último registro de viajeros correspondiente al mes de septiembre un nuevo retroceso, en contraste con la ligera ... mejoría registrada en el conjunto de Castilla y León. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los establecimientos hoteleros de la provincia contabilizaron 44.186 pernoctaciones, lo que supone una caída del 1,3% respecto al mismo mes de 2024.

Además, el número de viajeros descendió un 3%, hasta situarse en 23.666 visitantes, confirmando una tendencia de debilidad en el comportamiento turístico de la provincia. El descenso de Palencia se produce en un contexto autonómico de estancamiento, ya que el conjunto de Castilla y León registró 879.498 pernoctaciones, apenas un 0,27% más que un año antes.

Palencia se encuentra entre las cinco provincias en las que descendió la actividad hotelera, junto con Ávila, Burgos, León y Zamora. En comparación con otras provincias de la Comunidad, la caída en Palencia fue moderada pero significativa. Mientras Zamora sufrió el mayor descenso, con un 13% menos de pernoctaciones y un 11,5% menos de viajeros, Palencia presentó una contracción más suave, aunque doble ya que, perdió tanto pernoctaciones como visitantes.

El comportamiento del turismo en Palencia también se refleja en la estancia media, muy limitada en toda la Comunidad, con 1,64 días por viajero, frente a los 3,27 días del conjunto nacional. Este indicador apunta a un turismo de corta duración o de paso, lo que dificulta aumentar los ingresos por habitación disponible o consolidar una oferta más rentable.

Aunque los datos del INE no desglosan la rentabilidad por provincias, la media regional del ingreso diario por habitación disponible se situó en 44,63 euros, con un aumento del 8,1%, pero muy por debajo de los 102,53 euros registrados en España. La tasa de variación del Índice de Precios Hoteleros (IPH) en Castilla y León fue del 4,04%, también inferior al promedio nacional.

El registro de un menor número de viajeros, la caída de pernoctaciones y la baja estancia media pone de relieve la necesidad de reforzar la promoción turística de Palencia, mejorar la conexión con otros destinos y diversificar su oferta más allá del turismo patrimonial o de interior.

Aunque se cuenta con importantes activos culturales, naturales y gastronómicos, las cifras del INE evidencian que todavía no logra convertir ese potencial en una estancia prolongada o en un crecimiento sostenido de la demanda hotelera.

Los datos: 44.186 fueron las pernoctaciones en septiembre, una caída del 1,3% frente a hace un año

1,64 días ha sido la estancia media en Palencia en septiembre, lejos de los 3,27 en España

Estos datos vuelven a dejar de manifiesto que actualmente el reto pasa por atraer más visitantes y aumentar la duración de sus estancias para recuperar el dinamismo perdido. Así llevan tiempo señalándolo desde el sector hotelero de la capital, donde ponen el foco en la necesidad de atraer más gente a la ciudad.

Su presidente, Raúl Pastor, lo explica de la siguiente forma, «Palencia no es una ciudad turística, y el reto es ese, convertirla en una ciudad turística y que las ocupaciones de los fines de semana puedan aumentar y las de entre semana, con las empresas, se mantengan».

Pastor asegura que septiembre, en concreto, es un mes intermedio ya que termina el verano y tampoco hay muchos congresos por lo que supone siempre un valle en las cifras que se registran. «Lo que podría subir ese porcentaje es que la gente viniera a Palencia los fines de semana. Mientras no se den más pasos va a ser difícil porque, realmente, hay destinos más llamativos».

Las estancias durante septiembre cayeron respecto al año anterior y el número de viajeros también descendió

Y en este sentido, asegura, es necesario aumentar esos atractivos gastronómicos y familiares. «Necesitamos más promoción y Palencia no la está teniendo. Llevamos mucho tiempo insistiendo en eso y nosotros colaboramos en lo que podemos pero no podemos ir más allá, eso le corresponde a las administraciones».

El hotelero defiende esa promoción y la importancia de que la gente llegue a Palencia, aunque no siempre se queden a pernoctar. «En ese caso los hoteles no se beneficiarían pero sí los restaurantes y las tiendas. La ciudad, en general».

Y concluye, «nosotros trabajamos por tener nuestras instalaciones actualizadas lo mejor posible, promocionarlas e intentar colaborar para hacer iniciativas como el sello gastronómico que pusimos en marcha pero, a partir de ahí, hay que hacer promoción fuera y eso, lógicamente, ya no depende de nosotros sino de otros agentes».

Una ciudad que sorprende

Aunque queda mucho margen de mejoría en estas cifras, lo cierto es que estos números no han dejado de ser positivos para la ciudad desde el final de la pandemia, ya que cada vez son más las personas que conocen Palencia y que la visitan. Naide Nóbrega, guía oficial de turismo e informadora turística en la capital, corrobora el incremento de este flujo de visitantes en los últimos años.

«Yo no he notado una bajada, todo lo contrario. En el mes de septiembre fue impresionante el movimiento de gente, con un flujo comparable al de julio o agosto, pleno verano», explica. En su día a día observa a diario un trasiego constante de visitantes. «Cada vez veo más grupos, más personas que llegan sin conocer la ciudad y se sorprenden de lo que encuentran».

Nóbrega pone de ejemplo precisamente la importancia de los autocaravanistas, un segmento que considera en auge. «Lo de los autocaravanistas es impresionante. Tenemos más de treinta áreas gratuitas en la provincia y cada vez viene más gente de Alemania, Reino Unido, Francia… Es un flujo creciente que no siempre se refleja en los datos estadísticos, pero que tiene un gran impacto en el turismo», asegura.

Esta forma de viajar, cada vez más habitual, permite que los visitantes conozcan tanto la ciudad como la provincia, aumentando el valor de Palencia como destino integral y eso es en lo que, se coincide, hay que trabajar para afianzarse como ya han hecho antes otras provincias y ciudades de Castilla y León. La experta también subraya que Palencia sorprende a quienes la visitan por primera vez. «La ciudad es una gran sorpresa. La gente llega sin expectativas y se maravilla con lo que descubre. Por eso siempre digo que deberíamos hacer una campaña con el mensaje 'Palencia, déjate sorprender'. Los turistas se llevan una impresión muy positiva, y eso es fundamental para que repitan o recomienden el destino», apunta.

Entre los principales atractivos, menciona la Catedral de San Antolín, el Cristo del Otero y el modernismo de la Calle Mayor. Esta última se ha ido consolidando como un recurso turístico de interés internacional gracias a la inclusión de la ciudad en la Red Europea del Modernismo, una distinción que solo unas pocas ciudades de Europa poseen.

Sin embargo, destaca que los reclamos de Palencia van mucho más allá de los monumentos más conocidos. La ciudad cuenta con una ruta que incluye templos como San Miguel, Santa Clara, San Lázaro y San Pablo, así como espacios naturales cercanos que complementan la experiencia del visitante.

«Tenemos el Monte El Viejo muy cerca, con fauna que encanta a los niños. Cuando vienen pequeños, les muestro un ciervo de peluche y les cuento que esos animales viven apenas a cinco kilómetros de la ciudad. La reacción de sorpresa y emoción es inmediata», relata. Esta combinación de patrimonio, naturaleza y accesibilidad convierte a Palencia en un destino atractivo tanto para turistas nacionales como extranjeros.