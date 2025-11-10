El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un grupo de turistas se dispone a registrarse en un hotel de la capital palentina. Marta Moras

Palencia se enfrenta al reto de potenciar las pernoctaciones tras una temporada estancada

Las estancias durante septiembre cayeron respecto al año anterior y el número de viajeros también descendió

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

El turismo hotelero en Palencia experimentó en el último registro de viajeros correspondiente al mes de septiembre un nuevo retroceso, en contraste con la ligera ... mejoría registrada en el conjunto de Castilla y León. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los establecimientos hoteleros de la provincia contabilizaron 44.186 pernoctaciones, lo que supone una caída del 1,3% respecto al mismo mes de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  5. 5

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  6. 6

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  7. 7

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  8. 8

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  9. 9

    Los refugiados que dormían frente a la Comisaría de Segovia dejan la calle tras meses de espera
  10. 10 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palencia se enfrenta al reto de potenciar las pernoctaciones tras una temporada estancada

Palencia se enfrenta al reto de potenciar las pernoctaciones tras una temporada estancada