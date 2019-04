Palencia despide la Semana Santa con alta participación en las procesiones y más juventud cofrade El público abarrota los Cuatro Cantones y la calle Don Sancho, en la procesión del Santo Entierro. / Marta Moras El presidente, Antonio Motila, hace un balance positivo pese a la lluvia RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Lunes, 22 abril 2019, 08:40

La lluvia ha afeado en parte la Semana Santa de Palencia, aunque ese agua caída el miércoles y el jueves sea tan necesaria para los campos de la provincia. El tiempo permitió un arranque optimista con el bullicio en las calles el Domingo de Ramos al paso de la Borriquilla y el seguimiento de los desfiles los dos días siguientes, pero el miércoles y el jueves hubo que buscar resguardo a las imágenes por la lluvia. El cielo dio una tregua en el tramo final de la Semana Santa y las procesiones de los últimos días las siguió mucho público en las calles, como recalca el presidente de la Hermandad de Cofradías, Antonio Motila, a la hora de hacer balance.

«Es Palencia, y las inclemencias del tiempo aquí, ya se sabe... Pero tenemos siempre el plan B para estos casos, y todos los actos que ha habido han salido fenomenal, tanto los que hemos tenido en la calle como los internos los días en que llovió, que son similares a los que se hacen en la calle. Con el servicio de Aemet, lo teníamos bastante claro los días que podíamos salir y los días que no, no hemos tenido que arriesgar en ningún momento porque no ha sido necesario», hace hincapié Motila. «Nuestras tallas son muy valiosas y no solo tenemos que proteger las tallas, sino también a los cofrades, no queremos que se mojen. Duele tener que suspender procesiones, pero hay que pensar un poco en todo lo que tenemos a nuestro alrededor», señala Motila, para quien lo más satisfactorio de esta Semana Santa en Palencia ha sido «la gran participación de público que ha habido, tanto de Palencia como de fuera. La pena es los días que hemos tenido que suspender, pero estamos muy satisfechos de la gente que ha habido en la calle. Ha habido gente de Holanda, de Estados Unidos... Ha venido bastante gente de fuera», subraya el presidente de la Hermandad de Cofradías.

«Aun habiendo procesiones que se han suspendido, la gente estaba en la calle, querían ver la Semana Santa de Palencia, que es de Interés Turístico Internacional y que están difundiendo las instituciones. Eso hace que esté viniendo público de muchos sitios», apostilla Motila.

«Aunque somos conservadores, en cada procesión siempre se intenta renovar algunos puntos, o intentar mejorar lo que no gusta. El sábado, con todas las vírgenes a hombros en la procesión de La Soledad, fue bastante bonito de ver», asegura el presidente de la Hermandad de Cofradías, sabedor de que también hay aspectos en el debe.

«Todo es mejorable en esta vida, hay que escuchar a todos y con ello intentamos mejorar. Aún no he dado una vuelta para ver qué es mejorable. ¿La duración de las procesiones? En Castilla y León, las procesiones no son tan largas como para tener que acortarlas, lo que pasa es que, cuando hay muchos pasos en la calle, no se pueden meter por sitios por donde vayan mal. Y cuando los pasos van a hombros, es muy diferente que si les llevas en los tronos, pero eso son cosas asumibles, el recorrido va a durar más. Son lances de la propia realidad de la procesión», asegura Motila, que destaca también cómo «cada vez hay más juventud y más niños en todas las procesiones y las cofradías, Para nosotros que somos un poco mayores, son el futuro de la Semana Santa», afirma Motila, que tiene la vista puesta ya en el año que viene. La semana que viene, y si no la siguiente, empezaremos ya con la Semana Santa del próximo año», concluye el presidente de la Hermandad de Cofradías.

«La valoración de la Semana Santa es absolutamente positiva, nuestras calles y establecimientos hosteleros estaban llenos de turistas, y en cuanto al nivel de ocupación hotelera, ha sido muy alta, algunos días se ha rozado el lleno. Estamos contentos porque las condiciones climatológicas nos han permitido disfrutar de las procesiones salvo en algunos casos, y las cofradías han acordado unos cambios en los desplazamientos adaptados a las previsiones meteorológicas que ha sido un éxito de la Hermandad de Cofradías», subraya por su parte la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Carmen Fernández Caballero.

«Hay que felicitar también a la Hermandad de Cofradías por los cambios introducidos este año en algunos actos, que han engrandecido aún más la Semana Santa», agrega Carmen Fernández Caballero.

«Los centros municipales han tenido un número de visitantes parecido o incluso superior. La Semana Santa ha sido muy buena en cuanto a número de turistas y nivel de participación. Es ya una de las Semanas Santa más consolidadas y visitadas de Castilla yLeón y el país».