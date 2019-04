Palencia es la cuarta provincia de Castilla y León que menos marca la 'x' para fines sociales en el IRPF Gran 'x' en la Plaza Mayor de Palencia, realizada en la capaña de la renta anterior. / El Norte El 55,34% de los contribuyentes de la provincia decidieron en 2018 que el 0,7% de su IRPF se destinara a los programas de las ONG EL NORTE Palencia Lunes, 15 abril 2019, 21:37

Llegó el momento de ponerse al día con Hacienda. Ese nerviosismo que antecede a ese instante en el que se sabe si la declaración sale a pagar o a devolver ha entrado en los hogares españoles y Palencia no se ha quedado al margen. No obstante, la inquietud derivada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no es un mal que se apodera solo del contribuyente, y es que en el IRPF hay otros actores que se juega mucho, como la Iglesia o las ONG, cuyos ingresos dependen en gran medida de un simple símbolo: de una 'x'.

Colocar ese símbolo en la casilla 106, en la que se indica 'Actividades de Interés Social', sirve para que el 0,7% del IRPF se destine a programas desarrollados por las ONG. Esta 'X' no es excluyente y el contribuyente puede señalar a la vez la destinada a la Iglesia Católica. «Si quieren marcar las dos casillas, que lo hagan porque se puede hacer, pero si no lo hacen, que marquen solo la de fines sociales. Es un gesto que no cuesta absolutamente nada y que sirve de mucho», recalcó ayer el hostelero Guillermo Flores, quien presentó la campaña junto a la periodista Raquel Arconada y al presidentes de la asociación de autónomos Atacyl, Domiciano Curiel.

Flores afirmó que este gesto solidario no se realiza en ocasiones porque algunas personas que encargan a terceros la elaboración de la declaración y no recuerdan dar la instrucción de marcar la casilla. «Tenemos que acordarnos de poner la 'x' cuando vienen las declaraciones ya hechas, a veces sin marcar, al igual que cuando se lo encargamos a una asesoría o a un banco», incidió el hostelero palentino.

Y es que, si Palencia es la cuarta provincia de Castilla y León que menos aporta a fines sociales mediante la declaración (después de Salamanca, Zamora y Ávila), los palentinos ostentan la segunda posición en el apartado de los que no marcan ninguna casilla de la asignación, una decisión que hace que el 0,7% del impuesto pase a la Hacienda Pública en su totalidad para atender las inversiones públicas previstas en los Presupuestos. «Tal vez hay mucho desconocimiento. Incluso Hacienda no te lo marca porque les puede interesar para sus propios recursos, pero esto tendría que ser una obligación moral. Esto es parecido a tener derecho a votar y no hacerlo, que luego no deberías tener derecho a quejarte», apuntó ayer Domiciano Curiel poco antes de señalar que la labor de las asociaciones que se benefician de estos fondos es imprescindible. «Solo nos acordamos de estas asociaciones cuando tienes algún problema. No pensamos en la Asociación contra el Cáncer hasta que esta enfermedad llega hasta nuestro entorno y esto nos sucede con todo lo demás», recalcó.

En 2018 fueron casi 11 millones de personas las que marcaron la 'x' solidaria a nivel nacional, más de 702.000 en Castilla y León, donde no marcó ninguna de las opciones un 24,81%, lo que supone cerca de 4,9 millones pasaron a la Hacienda Pública en este concepto.

La recaudación de la 'x' solidaria se destina en un 77% para fines sociales, un 20% para cooperación al desarrollo y un 3%, a Medio Ambiente. El Tercer Sector señala a la desinformación como causante de que todavía haya contribuyentes que no marcan la casilla. «Tenemos que aumentar la comunicación sobre esto para que este dinero llegue a quién lo necesita», recalcó la periodista Raquel Arconada.