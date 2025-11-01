El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Palencia Cristo celebran el gol.

Los jugadores del Palencia Cristo celebran el gol. Adolfo Fernández
Tercera RFEF

El Palencia Cristo reina en el caos para seguir líder

Los de Chuchi Jorques decidieron desde el punto de penalti un choque con cambio de guion tras un penalti errado y una expulsión por parte de la Arandina

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:56

Bajo una lluvia incesante y un ambiente cada vez más tenso, el Palencia Cristo logró sobrevivir al caos y mantener el pulso por el liderato. ... Lo hizo en un partido que tuvo de todo: un penalti errado por la Arandina, una expulsión –estas dos primeras en apenas dos minutos-, paradas salvadoras de Álex Fernández y un desenlace desde los once metros que decidió Rober en los últimos compases. La Balastera acabó celebrando un triunfo agónico ante una Arandina vendió muy cara su derrota después de jugar más de media hora con un hombre menos. Tres puntos fundamentales para los de Chuchi Jorques en un encuentro donde no estuvieron finos y concedieron de más. La próxima semana, el Palencia Cristo afrontará su primer derbi provincial de la temporada con su visita al Mariano Haro para verse las caras frente al Becerril.

Te puede interesar

