El Palencia Cristo reina en el caos para seguir líder

Bajo una lluvia incesante y un ambiente cada vez más tenso, el Palencia Cristo logró sobrevivir al caos y mantener el pulso por el liderato. ... Lo hizo en un partido que tuvo de todo: un penalti errado por la Arandina, una expulsión –estas dos primeras en apenas dos minutos-, paradas salvadoras de Álex Fernández y un desenlace desde los once metros que decidió Rober en los últimos compases. La Balastera acabó celebrando un triunfo agónico ante una Arandina vendió muy cara su derrota después de jugar más de media hora con un hombre menos. Tres puntos fundamentales para los de Chuchi Jorques en un encuentro donde no estuvieron finos y concedieron de más. La próxima semana, el Palencia Cristo afrontará su primer derbi provincial de la temporada con su visita al Mariano Haro para verse las caras frente al Becerril.

El Palencia Cristo arrancó dominador el encuentro bajo la lluvia que no dejó de asediar La Balastera durante toda la primera mitad. Los de Chuchi Jorques mandaban en lo posicional, pero no eran capaces de hacerle peligro a una Arandina bien replegada en propio campo. La primera ocasión clara fue para los visitantes tras un buen contragolpe. Disparo de Aké demasiado alto tras recortar desde el perfil diestro y probar fortuna con la izquierda. El primer acercamiento de peligro de los palentinos llegó más tarde en una acción a balón parado donde los locales pidieron penalti sobre Munguía. Los de Chuchi Jorques probaron desde la larga distancia ante la imposibilidad de penetrar en la defensa de la Arandina, con un disparo lejano de Cítores que se marchaba demasiado alto.

En otro contragolpe bien orquestado dispuso la Arandina de una nueva oportunidad de abrir el marcador. Gran acción individual de Mario, que tras superar a dos rivales habilitó a Gonzalo en el perfil izquierdo, cuyo remate de primeras se marchó cerca del palo derecho de la portería defendida por Álex Fernández. En la recta final de la primera mitad dispuso el Palencia Cristo de otras dos oportunidades claras para adelantarse en el marcador, ambas en la misma acción. Primero en un pase atrás de Cítores que despejó la zaga visitante bajo palos y la segunda en un posterior centro de Ivi, con choque entre portero y defensor, que remató Bruno desviado con el meta visitante en el suelo.

La segunda mitad arrancó de la peor manera posible para el Palencia Cristo. Penalti de Anderson sobre Ibra, muy protestado por toda La Balastera en una acción muy polémica. Álex Fernández continuó con su recital al detenerle el penalti a Julio, con una gran estirada a su lado derecho para mantener el empate. Tras la parada, tangana en el área y expulsión de Ibra por agresión a Felipe Peredo, que pasó de héroe a villano después de forzar el penalti e irse instantes más tarde expulsado dejando a los suyos con uno menos. El Palencia Cristo trató de aprovechar la superioridad. Primero Gonzalo evitó que Mikel empujase el pase de la muerte de Cítores e instantes más tarde Anderson no llegaba por muy poco a rematar un centro de Ivi desde la izquierda.

El dominio del Palencia Cristo, con uno más sobre el verde, no terminaba de transformarse en ocasiones claras. Fue la Arandina quien dispuso de una clarísima al contrataque. Gran transición de los visitantes y Álex Fernández apareció una vez más imperial para detener un mano a mano a Sandro.

El paso de los minutos aumentaba el nerviosismo en el conjunto morado, que volvió a tenerla en un remate de cabeza de Pablo que salvó, también de cabeza, Niang en la misma línea. Anthony erró en un blocaje y Mikel no pudo rematar en una acción que el Palencia Cristo pidió penalti. Apenas un minuto más tarde, centro de Apa que dio en la mano de Bellami y en esa ocasión el colegiado sí señaló la pena máxima. Rober desde los once metros anotó por el centro para adelantar a los palentinos. En la recta final dispuso la Arandina de varias ocasiones para empatar. Primero con una falta que sacó rápido Gonzalo y paró nuevamente con acierto Álex Fernández y en la última del choque, el portero morado cometió un error y regaló una falta en el borde del área, en la que tampoco acertó Gonzalo.