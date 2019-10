Palencia contabiliza 29 infracciones penales por cada mil habitantes, 17 puntos menos que España

La comisaria jefe aboga por empoderar a las mujeres en la toma de decisiones

Se cumple este año el cuadragésimo aniversario de la entrada de la mujer en la Policía Nacional. De aquellas 42 pioneras en 1979 se ha pasado a las 9.000 que integran hoy el Cuerpo, un 14% de la plantilla. «Algún día ese porcentaje será del 50%, aunque requiera mucho trabajo, ya que la igualdad es la piedra angular de cualquier sistema que pretenda ser justo. Estoy seguro de que la Policía, y la sociedad en su conjunto, ganarán esa batalla», ha señalado el subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel.

«Las mujeres en la Policía estamos bastante bien representadas en Palencia. Somos 23 en todas las escalas», señaló por su parte, la comisaria jefe, Montserrat Marín, que ha hecho hincapié en la conveniencia de hacer políticas de empoderamiento de las mujeres en la Policía, «fundamentalmente en la toma de posesiones».

«Como altos mandos no es que no lleguemos, es que llevamos tiempo suficiente para estar ahí y en los procesos de toma de posesiones. Como mujer policía y feminista, me gustaría que hubiera más mujeres en los altos mandos, porque creo que podemos hacerlo exactamente igual que un hombre», ha apuntado Montserrat Marín, que aludió a los datos del 9% de comisarias en España y del 6% de comisarias principales, «cuando el porcentaje total de mujeres en la Policía es un 14%. «Espero que, por lo menos, se pueda igualar ese porcentaje», ha finalizado la comisaria jefe de Palencia.