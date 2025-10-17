Palencia celebra el Ciberday para frenar los 45.000 ciberataques diarios que sufre España La octava edición de protección y seguridad en las redes tecnológicas se desarrollará el 30 de octubre en el Centro Cultural Provincial

La Diputación de Palencia y el Ayuntamiento presentaron hoy la octava edición de Ciberday, una cita que se ha convertido en referente nacional de ciberseguridad. Bajo el lema «Ciberseguridad: todo conectado, todo en riesgo», la jornada reunirá el próximo jueves 30 de octubre a especialistas, empresas y ciudadanos en el Centro Cultural Provincial para analizar amenazas crecientes en un mundo hiperconectado y que en esta ocasión contará la participación de la Agencia Española de Protección de Datos.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, destacó el compromiso institucional de ocho años con el evento, organizado por la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Palencia (Apetic) y la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (Aetical). «Empezar un proyecto es difícil, pero mantenerlo ocho años es más difícil todavía», afirmó Armisén, recordando que Palencia fue pionera en implantar el Esquema Nacional de Seguridad. «Cinco municipios nuestros fueron los primeros a nivel nacional». La presidenta subrayó la necesidad de formación e inversión. «Cada uno tenemos un elemento de riesgo, como el móvil, que pone en jaque no solo a nosotros, sino a todos con quienes nos conectamos».

Por su parte, el presidente de Apetic, Fernando González, enfatizó el rol de la asociación en la digitalización de Palencia. «Este Ciberday es un hecho consolidado». Alertó sobre la vulnerabilidad cotidiana. «Vivimos en un mundo conectado, desde móviles hasta televisiones inteligentes o sistemas de facturación como Verifactu, obligatorio desde enero para todas las empresas». González insistió en buenas prácticas. «Hay que revisar contraseñas, accesos y actualizaciones. La digitalización no es solo conexión, sino protección». La jornada incluirá ponencias sobre medidas legales y técnicas, con ejemplos reales para empresas y particulares.

Asimismo, el vicepresidente de Aetical, Julio César Miguel, aportó datos alarmantes. «En 2025, España registra más de 45.000 ciberataques diarios, un 35% más que el año anterior, y un 29% en smartphones». Reveló que «cada hogar medio tiene 21 dispositivos conectados: ordenadores, relojes inteligentes, cámaras, coches o electrodomésticos». Miguel celebró una novedad, la participación inédita de la Agencia Española de Protección de Datos, con Francisco Pérez Bés, adjunto al presidente. «Es un logro. Esta agencia acude por primera vez a un evento como este en Palencia», dijo. El evento, nacido en 2016, fomentará la «conciencia digital y responsabilidad compartida». «Detrás de los dispositivos hay personas; se trata de proteger nuestra información, privacidad y tranquilidad».

Finalmente, la concejala de Impulso Económico y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento, Judith Castro, cerró la comparecencia con cifras económicas. «El mercado español de ciberseguridad facturó 2.500 millones de euros en 2024, ante costes elevados por incidente». Citó casos recientes como el ataque al Ayuntamiento de Elche o a Mango. «Cualquiera puede ser víctima». Castro defendió la colaboración público-privada. «Desde las administraciones, estamos obligados a sensibilizar.

El Ciberday es una cuestión de ciudadanía y responsabilidad compartida«. Agradeció a colaboradores como INCIBE, Policía Nacional, Guardia Civil, Mando Conjunto del Ciberespacio y patrocinadores. »Palencia demuestra su potencial tecnológico, una ciudad más conectada y segura«, concluyó.

