El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos visitantes recorren la exposición en el claustro de la Catedral.

Ver 23 fotos
Dos visitantes recorren la exposición en el claustro de la Catedral. Lucía Gil Maestro

Palencia tiene cátedra de románico y se refleja en una exposición en la Catedral

La Asociación de Artistas Plásticos Palentinos Thieldón instala una muestra en el claustro, que se anuncia con un cartel de Capel sobre la iglesia de Quintanatello de Ojeda

J. Olano

J. Olano

Palencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

'Arte y románico'. El arte inspirado en el románico invade el claustro de la Catedral, un espacio abierto a las exposiciones de la mano ... de la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos Thieldón, que en esta ocasión reúne a 16 artistas de distintas comunidades de España y que podrá visitarse hasta el 30 de diciembre. Entre los participantes se encuentran Carlos Mediavilla, Chema Manzano, Jesús Vesperinas, Marian López, Ursicino Martínez, Damián Simal, Eulogio Gómez, Mar Lorido, Paloma L. Fraguas, Francisco Martínez Justel, Jaime Valdivieso, José A. Aguilar Garzón, José Zalabardo, Juan Lamas, Manuel Álvarez y Paqui González del Castillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  3. 3

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  4. 4

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  5. 5 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  6. 6

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  7. 7

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo
  8. 8

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  9. 9

    Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia
  10. 10 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palencia tiene cátedra de románico y se refleja en una exposición en la Catedral