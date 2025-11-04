Palencia tiene cátedra de románico y se refleja en una exposición en la Catedral

'Arte y románico'. El arte inspirado en el románico invade el claustro de la Catedral, un espacio abierto a las exposiciones de la mano ... de la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos Thieldón, que en esta ocasión reúne a 16 artistas de distintas comunidades de España y que podrá visitarse hasta el 30 de diciembre. Entre los participantes se encuentran Carlos Mediavilla, Chema Manzano, Jesús Vesperinas, Marian López, Ursicino Martínez, Damián Simal, Eulogio Gómez, Mar Lorido, Paloma L. Fraguas, Francisco Martínez Justel, Jaime Valdivieso, José A. Aguilar Garzón, José Zalabardo, Juan Lamas, Manuel Álvarez y Paqui González del Castillo.

El comisario de la muestra, Jesús Vesperinas, ha destacado el carácter incluso internacional de la muestra dado que algunos cuadros llegan desde Londres, a la vez que ha destacado el trabajo desarrollado y la colaboración de los artistas participantes. La exposición se anuncia con un cartel elaborado por Guzmán Capel sobre la iglesia de Quintanatello de Ojeda, «un cartel que ya es una obra de arte en sí», han definido en la inauguración.

Por su parte, el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo Calleja, ha subrayado que la Catedral es un centro de culto, «que para eso fueron hechas, y también un centro de cultura, especialmente este claustro gótico que está abierto a la cultura de Palencia y a la cultura nacional e internacional», ha dicho en la inauguración. «Y creo que esta magnífica exposición que no solo va de románico palentino, sino de románico de España y de románico internacional, está expuesta en el mejor sitio de Palencia, porque esta Catedral gótica conserva muchos restos románicos del siglo XII y del siglo XI. Palencia tiene cátedra de románico», ha subrayado.

También ha recordado Calvo Calleja la fundación creada desde la diócesis, Nartex, «para que nuestro patrimonio esté conservado, restaurado, gestionado y abierto. Yo creo que es un deber que tenemos no solamente los responsables eclesiásticos, sino todos los responsables en patrimonio y en cultura, para que sea realmente un recurso, un recurso económico, de socialización y, diríamos, de orgullo también. Porque hemos heredado un gran patrimonio y aquí en esta exposición se refleja ese magnífico legado que es el arte románico de los siglos XI, XII y comienzos del siglo XIII», ha explicado.