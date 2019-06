Palencia busca millonario en el barrio de San Antonio La administración de la avenida de Asturias luce ayer el cartel del premio. / Antonio Quintero El despacho de lotería de la avenida de Asturias cree que el agraciado puede ser uno de sus clientes habituales del barrio JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Jueves, 13 junio 2019, 08:26

El sorteo del Euromillones dejó en Palencia en la noche del martes un premio de un millón de euros. Un único acertante posee el boleto ganador que fue validado en el despacho receptor de la avenida de Asturias 10 de la capital palentina, en el establecimiento de Ana Mari Regalos. La combinación ganadora estuvo formada por los números 27, 46, 42, 25 y 39 y las estrellas fueron el 11 y el 12. El premio está enmarcado dentro de la categoría del código ganador 'El Millón'.

La propietaria del establecimiento Ana Maza aún no se creía que su local hubiese llevado la suerte a uno de los barrios de la capital palentina. «Es un solo agraciado aunque nos hubiese gustado repartir más suerte», señaló Maza, que no tenía conocimiento de quien podía ser la persona acertante con el premio. «No sabemos quién puede ser el agraciado, porque además se hizo de manera automática. Creemos que puede ser alguien de la zona al ser una tienda del barrio conocida por todo el mundo», destacó la lotera.

Ana Maza, que durante toda la mañana estuvo recibiendo llamadas de felicitación, se encontraba muy feliz. «Estamos muy contentos. Es la primera vez que repartimos un premio de un millón de euros. El año pasado repartimos tres premios menores de la Lotería Nacional», afirmó la propietaria que se mostró confiada en ver pronto al agraciado.

«Hasta ahora, todos los premios que hemos repartido, los agraciados han venido a decírnoslo», señaló Ana Maza que confía en que gracias a este premio los clientes se acerquen hasta la administración.

En el sorteo ha habido un único acertante de primera categoría en al Reino Unido. Ha obtenido un premio de 138,71 millones. El Millón es la tercera vez que acerca la suerte a la provincia de Palencia, habiendo agraciado las ocasiones anteriores a las localidades de Santibáñez de la Peña y de Grijota.