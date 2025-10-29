'El órgano y el cine mudo' es el título del concierto inaugural del ciclo 'Música por mil tubos', que promueve la Diputación de Palencia ... en colaboración con la Escuela Provincial de Órgano, Prosol y la Junta de Castilla y León. El recital correrá a cargo de la organista Mónica Melcova (1974), nacida en Eslovaquia y afincada en Granada desde 2011, y se celebrará este miércoles, a las 20:00 horas, en el auditorio del Conservatorio de Palencia. Esta concertista y docente se inició en el mundo de la música con 5 años y, tras estudiar piano y órgano en la ciudad eslovaca de Košice, ingresó en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena. Posteriormente, perfeccionó su técnica organística en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, desde donde se trasladó a Lyon para cursar improvisación en el Conservatorio Nacional Superior de la capital francesa. Entre 2002 y 2003 ofició como organista titular en residencia del Sapporo Concert-Hall de Japón y desde 2008 es profesora de improvisación en el Centro Superior de Música del País Vasco, conocido como Musikene.

-Compagina las clases de improvisación en el Musikene con las de órgano en la Academia Danesa de Música.

-Doy clases de improvisación y composición en el Musikene desde 2008, año en el que vivía en París, hasta que me instalé en 2011 en Granada, y a San Sebastián voy y vengo cada dos semanas. En la Academia Danesa estuve dando clases de órganos entre 2020 y 2023 como profesora invitada y vuelvo para dar clase si así me lo piden.

-¿Su corazón tiene ya un pedacito de española?

-Seguro que sí. En España se vive muy bien y tiene una alta calidad de vida. Muchas veces me pregunto cómo he podido vivir once años en París, una ciudad tan estresante y demasiado cara.

-¿Qué le animó a estudiar órgano?

-Fue por curiosidad. Yo estudié piano y canto y comencé a estudiar órgano con once años para saber cómo se tocaba y cómo sonaba, porque cada órgano suena distinto en cada lugar. Y me especialicé en órgano porque me ofrecía más salidas profesionales y la posibilidad de viajar y conocer distintos países.

-¿Cómo ve hoy en día a este instrumento?

-Las cosas han cambiado con respecto a dos décadas atrás y pienso que hoy el órgano está atravesando un periodo de crisis porque, por ejemplo, en Noruega, uno de los países más ricos del mundo, se están suprimiendo muchas clases de este instrumento, cuando hace veinte años se le daba mayor presencia y relevancia. Una situación que he podido observar en otros países europeos, como en Francia o Alemania, salvo en España, donde tengo la sensación de que el órgano está más reconocido. No pretendo ser pesimista, pero creo que, en la actualidad, hay una crisis cultural generalizada. Hoy se está dando más prioridad a otros asuntos que a la cultura.

Gran afición en la provincia «Es algo que, sinceramente, me impresiona y que no he visto en ningún otro lugar del territorio español»

-Dentro de ese contexto mundial, quizás Palencia sea un oasis porque la Diputación teje una programación dedicada al órgano durante todo el año.

-De la capital palentina solo he pisado la estación de trenes, pero conozco muchos pueblos de la provincia. He trabajado varios años en la academia de verano de Carrión de los Condes y he actuado en Capillas, que tiene un órgano monumental. La provincia de Palencia está muy bien considerada en toda España en cuanto a la conservación y promoción del órgano. La tierra palentina es muy fértil en este sentido y hay muchos aficionados al órgano, algo que, sinceramente, me impresiona y que no he visto en ningún otro lugar del territorio español. Y, por supuesto, aplaudo iniciativas como 'Música por mil tubos' y la preocupación que muestran instituciones, asociaciones y el Conservatorio de Música de Palencia por la recuperación y divulgación del órgano.

-¿Cómo se va a desarrollar el concierto que protagonizará en Palencia?

-Va a ser una sorpresa. He propuesto tres películas, tres grandes clásicos del cine de los que no voy a anunciar su título hasta el día del recital y acompañaré su proyección tocando el órgano. Antes del concierto, daré una charla sobre improvisación a los alumnos de órgano del Conservatorio de Palencia.

Un instrumento especial «Es como una gran orquesta, ofrece infinidad de registros y cada uno es único por los colores que emergen de él»

-Cada vez es más frecuente ver mujeres tocando este instrumento de viento.

-Hoy por hoy, el alumnado de los estudios de órgano está integrado tanto por chicos como por chicas en igualdad de número. A mí no me costó hacerme un hueco en este género musical; quizás me costó más en Francia que en España. Aunque parezca lo contrario, en París noté un machismo un tanto velado. Eso sí, me molesta cuando me dicen que me han incluido en un programa para equilibrar en él el número de hombres y de mujeres. Lo más lógico es que, si me contratan, se tenga en cuenta mi calidad concertista y no que lo hagan por el hecho de ser mujer y llenar así un espacio.

-¿Qué hace especial al órgano en comparación con otros instrumentos de viento?

-Veo al órgano como una gran orquesta. Es un instrumento único, incomparable con otros. El órgano ofrece infinidad de registros y cada órgano es único por los colores que emergen de él, y también influye el lugar donde están colocados, ya que su ubicación influye en la acústica.

-Si tuviera que elegir un color que definiera al órgano, ¿cuál le asignaría?

–El dorado, por su riqueza musical.