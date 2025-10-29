El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concertista eslovaca Mónica Melcova. El Norte

Mónica Melcova, concertista y docente

«Palencia está muy bien considerada en España en la promoción del órgano»

Nacida en Eslovaquia y afincada en Granada desde 2011, inaugurará este miércoles en el conservatorio el ciclo 'Música por mil tubos' de la Diputación

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:49

Comenta

'El órgano y el cine mudo' es el título del concierto inaugural del ciclo 'Música por mil tubos', que promueve la Diputación de Palencia ... en colaboración con la Escuela Provincial de Órgano, Prosol y la Junta de Castilla y León. El recital correrá a cargo de la organista Mónica Melcova (1974), nacida en Eslovaquia y afincada en Granada desde 2011, y se celebrará este miércoles, a las 20:00 horas, en el auditorio del Conservatorio de Palencia. Esta concertista y docente se inició en el mundo de la música con 5 años y, tras estudiar piano y órgano en la ciudad eslovaca de Košice, ingresó en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena. Posteriormente, perfeccionó su técnica organística en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, desde donde se trasladó a Lyon para cursar improvisación en el Conservatorio Nacional Superior de la capital francesa. Entre 2002 y 2003 ofició como organista titular en residencia del Sapporo Concert-Hall de Japón y desde 2008 es profesora de improvisación en el Centro Superior de Música del País Vasco, conocido como Musikene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  7. 7 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  8. 8

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  9. 9

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  10. 10

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Palencia está muy bien considerada en España en la promoción del órgano»

«Palencia está muy bien considerada en España en la promoción del órgano»