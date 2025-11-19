El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Primera FEB

El Palencia Baloncesto toma carrerilla en la Copa España

El Súper Agropal de Lezkano exprime todo su poderío para superar a un correoso e intenso Biele ISB y enfrentarse en cuartos al Obradoiro

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:17

Comenta

El Súper Agropal Palencia selló este miércoles su billete para cuartos de final de la Copa España en Azpeitia a costa del Biele ISB. Los ... de Natxo Lezkano, tras una primera mitad muy igualada, impusieron su talento y acierto en la segunda, firmando un contundente triunfo por 59-92. El conjunto morado sustentó la victoria en un 40% de acierto en triples y el dominio del rebote, además de un tercer cuarto excelso en ataque. Los mejores fueron Adam Kunkel y Alec Wintering, con 17 y 15 puntos, respectivamente, tirando del carro en los momentos decisivos del duelo. Los palentinos disputarán los cuartos de final en casa frente al Obradoiro el 7-8 de enero y su próximo compromiso liguero será este sábado en el Pabellón Municipal de Deportes ante el Movistar Estudiantes.

