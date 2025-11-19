El Palencia Baloncesto toma carrerilla en la Copa España

El Súper Agropal Palencia selló este miércoles su billete para cuartos de final de la Copa España en Azpeitia a costa del Biele ISB. Los ... de Natxo Lezkano, tras una primera mitad muy igualada, impusieron su talento y acierto en la segunda, firmando un contundente triunfo por 59-92. El conjunto morado sustentó la victoria en un 40% de acierto en triples y el dominio del rebote, además de un tercer cuarto excelso en ataque. Los mejores fueron Adam Kunkel y Alec Wintering, con 17 y 15 puntos, respectivamente, tirando del carro en los momentos decisivos del duelo. Los palentinos disputarán los cuartos de final en casa frente al Obradoiro el 7-8 de enero y su próximo compromiso liguero será este sábado en el Pabellón Municipal de Deportes ante el Movistar Estudiantes.

Arrancó el partido con máximo desacierto por parte de ambos equipos. Ninguno de los dos logró anotar durante el primer minuto y medio de juego, con una bandeja de Wintering abriendo por fin el marcador. Cinco puntos seguidos de Ardanza colocaban de nuevo a los locales por delante. Xabi Oroz, sobre el reloj de posesión y desde el triple, daba otra vez la vuelta al marcador y Sagna, tras un rebote ofensivo, restablecía las tablas (9-9).

Miranda, desde la personal, y una falta sobre Badji provocaban el primer tiempo muerto de Natxo Lezkano a falta de poco más de dos minutos. El Súper Agropal Palencia puso una marcha más en defensa y superó notablemente al Biele ISB. Una bandeja de Jakovics tras robo y una canasta de media distancia de Alec Wintering cerraban el primer cuarto (14-18).

Las buenas sensaciones palentinas perduraron en el inicio del segundo cuarto. Una canasta frontal de Borg y un 2+1 de Ugochukwu colocaban la máxima ventaja en el marcador hasta ese momento (16-23). Reaccionó el Biele ISB a golpe de triple. Un acierto lejanísimo y sobre la bocina de Aizpitarte y otro desde la esquina de Olaizola volvían a meter de lleno a los locales en el partido. Natxo Lezkano paró el partido ante los problemas ofensivos del conjunto morado.

Wintering y un triple de Kamba permitían al Súper Agropal mantenerle el pulso a un conjunto vasco. Jakovics contra el cristal y tras penetrar provocaba el primer tiempo muerto de Íñigo Núñez a falta de poco menos de tres minutos para el descanso. Biele ISB dominó la recta final a base de aciertos desde la personal. Un último 2+1 de Kunkel en la última posesión del cuarto permitía al Súper Agropal llegar al descanso uno arriba (37-38).

El paso por vestuarios le sentó mejor al Biele ISB. Un 2+1 de salida, aciertos desde la personal de Sagna y el Súper Agropal en bonus a falta de ocho minutos para cerrar el tercer cuarto (41-41). La contundente reacción del Súper Agropal llegó de una sensacional defensa y un excelso Kunkel en ataque. Ocho puntos seguidos del escolta americano rompían definitivamente el partido, previo a una técnica al propio Kunkel por protestar (43-54).

Los locales no lograban anotar y los de Natxo Lezkano terminaron sentenciando el partido. Un 2+1 de Wintering echaba el cierre al cuarto con un abultado 49-70 tras la gran igualdad de la primera parte.

El último cuarto apenas tuvo historia vista la enorme diferencia en el marcador. El Súper Agropal no quitó el pie del acelerador, con una buena canasta de Jakovics y un 2+1 de Kamba en los dos primeros minutos de juego. Las pérdidas y los aciertos de Vrankic y Wintering provocaban un nuevo tiempo muerto local para intentar frenar la constante sangría (57-83). En el regreso a pista, técnica al banquillo de Biele ISB y triple de Vrankic. En el último minuto, todavía hubo tiempo para un pequeño lío. Triple de Kunkel y tras un enfrentamiento con Sagna, el escolta fue expulsado al señalar los colegiados doble falta antideportiva. Al final, triunfo amplio del Súper Agropal (59-92) y pase a cuartos de final.