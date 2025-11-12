El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Varias personas caminan por la Calle Mayor de Palencia. Adolfo Fernández

Palencia se asoma a los 160.000 habitantes tras ganar 1.141 en el último año

La población extranjera, a la que se debe el incremento, supone el 7,8% del total, más del doble que a principios de este siglo

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:46

Comenta

La población española registra un máximo histórico: 49,4 millones de habitantes tras aumentar 105.488 personas, el valor máximo de la serie histórica que ... se inició en 1971, según la Estadística Continua de Población del INE publicada este martes. El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que en el otro lado de la balanza, el número de nacidos en España disminuyó con respecto al segundo trimestre del año. De los 49,4 millones, 39,6 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9,8 millones son residentes en España nacidos en el extranjero (115.389 más).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  2. 2

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  3. 3 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  4. 4 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  5. 5 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  6. 6

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  10. 10

    Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palencia se asoma a los 160.000 habitantes tras ganar 1.141 en el último año

Palencia se asoma a los 160.000 habitantes tras ganar 1.141 en el último año