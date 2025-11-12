Palencia se asoma a los 160.000 habitantes tras ganar 1.141 en el último año

La población española registra un máximo histórico: 49,4 millones de habitantes tras aumentar 105.488 personas, el valor máximo de la serie histórica que ... se inició en 1971, según la Estadística Continua de Población del INE publicada este martes. El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que en el otro lado de la balanza, el número de nacidos en España disminuyó con respecto al segundo trimestre del año. De los 49,4 millones, 39,6 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9,8 millones son residentes en España nacidos en el extranjero (115.389 más).

Palencia no ostenta cifras récord, ya que el pico histórico máximo de esta provincia data del año 1950, cuando tenía 233.000 habitantes. No obstante, los últimos registros del INE de esta tercera década del siglo XXI (en el año 2000 tenía 173.700) apuntan a un crecimiento destacado de población, igual que en el conjunto de España debido a la llegada de migrantes de otros países. Según el informe publicado por el INE este martes, la provincia de Palencia alcanza los 159.534 habitantes (446 más que a 1 de julio y 1.141 más que a 1 de octubre de 2024), de los que 12.571 son extranjeros, es decir el 7,89%.

El mantenimiento al alza de las cifras del padrón de habitantes en una provincia como Palencia, aquejada precisamente por la despoblación, se ha debido en este siglo sobre todo al asentamiento de extranjeros, un grupo de población que en 2008 representaba el 3,42% del total de los habitantes de Palencia (en 1998 eran tan sólo 651 los residentes nacidos en otros países y suponían el 0,36%). Su llegada paulatina a lo largo de estos últimos años ha paliado el negativo crecimiento vegetativo de Palencia y las consecuencias del éxodo, aunque no ha sido hasta estos dos últimos años cuando se ha traducido en positivo en las cifras del padrón. Se trata de un fenómeno que se repite ahora respecto a quince años atrás, porque por ejemplo en 2007 se asentaron en Palencia 1.300 extranjeros más, pasando de 4.631 a 5.936, si bien el crecimiento más destacado en el volumen de extranjeros se dio entre los años 2002 y 2005 y multiplicó por diez la cifra de migrantes respecto a finales del siglo XX.

El crecimiento es ahora mayor en tanto han pasado de representar el 0,36% de la población de Palencia en los albores de este siglo al 7,89% actual.

También la población de Castilla y León creció durante el tercer trimestre del año un 0,23% y alcanza los 2.412.242, lo que supone 5.472 personas más que tres meses antes. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde el aumento fue del 0,21, hasta los 49,4 millones de habitantes.

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,4%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%). A la contra se sitúan la ciudad autónoma de Ceuta y Andalucía, ambas con una subida del 0,06%, seguida de Madrid 0,09 y Extremadura, con el 0,11%, con aumentos más moderados.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó en Castilla y León entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025 un 0,69%, al lograr sumar 16.544 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,96%, con 474.454 personas más. Así, la población con nacionalidad española de la comunidad se redujo un 0,01% (-255 personas) durante el periodo, en relación al segundo trimestre del año, hasta los 2.194.682. Por el contrario, la procedente del exterior creció un 2,68%, hasta alcanzar los 217.060 personas, lo que supone 5.677 personas. Además, de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 1,18 son hombres y 1,22, mujeres.

Otro dato que revela el informe es que la población está igualada en Palencia en hombres y mujeres (79.419 hombres y 80.115 mujeres), y que el 28,5% tiene más de 65 años. Entre los españoles residentes en Palencia los grupos de edad con más población están entre los 45 y los 75 años, mientras que entre los extranjeros entre los 20 y los 45 años.