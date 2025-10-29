Palencia acelera su transformación hacia una movilidad más sostenible

La periodista Andrea Díez junto a Álvaro Benítez , director de Transformación y Alianzas de Impulso by Pons; Jorge Velasco, ingeniero de Cidaut; Marco de la Serna, responsable de estrategia de Mahle Smartbike Systems, y Ioseba Peña, director regional Noroeste de Kapsch.

La movilidad urbana se ha convertido en una de las grandes palancas de transformación de las ciudades del siglo XXI. Y Palencia quiere situarse entre las que avanzan con paso decidido hacia un modelo más limpio, amable y eficiente. Con ese propósito, el Centro Cultural Lecrác acogió este martes la jornada 'Palencia se mueve. Movilidad sostenible', un encuentro que reunió a representantes municipales y expertos del sector para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la nueva movilidad.

Organizada por El Norte de Castilla y patrocinada por el Ayuntamiento de Palencia y la empresa Kapsch, la jornada se desarrolló en un formato participativo con una mesa redonda central en la que participaron Ioseba Peña, director regional Noroeste de Kapsch; Marco de la Serna, responsable de estrategia de Mahle Smartbike Systems; Jorge Velasco, ingeniero de Cidaut, y Álvaro Benítez, director de Transformación y Alianzas de Impulso by Pons, precedida por la intervención de la alcaldesa Miriam Andrés y cerrada por el concejal de Tráfico, Movilidad y Medio Ambiente, Antonio Casas.

La cita ofreció un espacio de diálogo sobre cómo las ciudades medianas pueden adaptarse a las exigencias de sostenibilidad que marca la agenda europea sin perder su escala humana y su carácter cercano. La jornada partió de una idea compartida: la movilidad del futuro no puede entenderse sin sostenibilidad ni tecnología. Desde la óptica empresarial, Peña recordó que el tránsito hacia modelos de transporte inteligentes debe apoyarse en la gestión de datos, la conectividad y la seguridad digital. «Los sistemas tecnológicos de movilidad son hoy infraestructuras críticas, y su ciberseguridad debe ser una prioridad», subrayó. El responsable de Kapsch defendió que una ciudad conectada no es solo más eficiente, sino también más segura y saludable.

Marco de la Serna centró su intervención en el papel de la bicicleta como motor de transformación. Recordó que Palencia cuenta con una orografía ideal para desplazamientos sostenibles y que el impulso al ciclismo urbano requiere un equilibrio entre inversión en infraestructuras, concienciación y aprovechamiento del talento local. «Cada kilómetro que se hace en bici es un pequeño avance hacia una ciudad más humana», defendió, al tiempo que reclamó acompañar el cambio cultural con medidas de planificación y diseño urbano coherentes. De la Serna también señaló que el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al ciclismo puede convertir a la provincia en un espacio de prueba y atracción para empresas vinculadas al sector.

Desde el ámbito investigador, Jorge Velasco destacó el papel de la Ley de Movilidad Sostenible como herramienta para garantizar políticas públicas más eficientes. Explicó que la norma introduce el concepto de movilidad como un derecho ciudadano y refuerza la obligación de las administraciones locales de planificar con criterios ambientales. Velasco subrayó que, más allá de la norma, el reto real está en la gestión: «Hace falta coordinación entre todos los agentes para que la movilidad sostenible deje de ser un eslogan y se convierta en una práctica cotidiana». Además, valoró que el desarrollo de herramientas de simulación y planificación permitirá a los ayuntamientos anticipar necesidades y evitar decisiones improvisadas que luego resulten costosas o ineficaces.

Álvaro Benítez completó la mesa con una reflexión sobre la cooperación entre el sector público y privado. Apostó por una movilidad «centrada en las personas» y por aprovechar la digitalización como aliada para diseñar ciudades más cómodas y menos dependientes del coche. «No se trata solo de mover vehículos, sino de facilitar vidas», señaló. Benítez incidió también en la importancia de comunicar los proyectos con claridad: «El ciudadano debe entender por qué se toman determinadas decisiones y qué beneficios concretos aportan a su día a día».

El debate se amplió a uno de los temas más sensibles de la actualidad palentina: la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Todos coincidieron en que no se trata de una imposición, sino de una oportunidad para ganar espacio público y mejorar la calidad del aire. Recordaron que Palencia, como capital de provincia con más de 50.000 habitantes, está obligada por ley a definir su propio perímetro, aunque el proyecto deberá aprobarse de nuevo tras su rechazo en el último pleno.

Los ponentes afirmaron, de manera general, que la clave está en comunicar bien los beneficios y en acompañar las restricciones con alternativas reales de transporte. En este sentido, se apeló a mantener un diálogo constante con vecinos y comerciantes para lograr que la transición sea progresiva, razonable y ampliamente compartida.

La jornada dejó también una conclusión transversal: la movilidad sostenible no es solo un asunto técnico, sino social. Requiere planificación, inversión, pero sobre todo compromiso ciudadano.

La suma de experiencias y visiones convirtió al Lecrác en un espacio de reflexión optimista, donde quedó claro que Palencia tiene ante sí una oportunidad para liderar un modelo de ciudad más amable, limpia y preparada para el futuro. Una transformación que, según se destacó, no se construirá de un día para otro, pero que empieza con pasos concretos como los que ya se están dando en la capital palentina.

Ampliar Miriam Andrés. «Tenemos la oportunidad de ser un laboratorio de buenas prácticas y referente europeo» La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, fue la encargada de abrir la jornada destacando el valor de la cooperación institucional y la necesidad de que la ciudad avance sin divisiones en un ámbito «que condicionará la calidad de vida de las próximas generaciones». Recordó que el Ayuntamiento está comprometido con la aplicación de políticas que promuevan una movilidad equilibrada, adaptada a las nuevas exigencias de sostenibilidad y a las particularidades urbanas de la capital. Durante su intervención, Andrés insistió en que la movilidad sostenible «no es una moda ni una obligación impuesta por Bruselas, sino una oportunidad para rediseñar la ciudad con criterios de salud y bienestar». En su opinión, Palencia cuenta con una ventaja estratégica por su tamaño medio, que permite implementar cambios de manera más rápida y medible. «Podemos ser un laboratorio de buenas prácticas y demostrar que una ciudad pequeña también puede ser un referente europeo», subrayó. La regidora defendió la necesidad de planificar con visión global, combinando medidas que fomenten el transporte público, el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie, junto con la creación de infraestructuras seguras. «El futuro pasa por reducir la dependencia del coche sin penalizar la movilidad, apostando por un modelo más racional y eficiente», explicó. Andrés destacó el papel de la ciudadanía en este proceso y la importancia de implicar a todos los sectores sociales y económicos. Informó que el Ayuntamiento trabaja para mantener un diálogo permanente con comerciantes, asociaciones vecinales y empresas de transporte. «Las transformaciones que perduran son las que se construyen con consenso», añadió. También se refirió al proyecto de Zona de Bajas Emisiones, que calificó como un paso necesario dentro de una estrategia más amplia para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Reiteró su compromiso de seguir trabajando en un modelo «pensado para las personas, no para los vehículos», y avanzó que el Ayuntamiento mantendrá abiertas todas las vías de colaboración para hacer de Palencia una ciudad más moderna, accesible y verde.