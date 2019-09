Palencia abre el telón a la cuarenta edición de su festival de teatro Circo y acrobacias en la Plaza Mayor de Palencia, dentro del Festival de Teatro. / El Norte El Festival de Teatro de Palencia se consolida en el panorama nacional con compañías de relevancia y añade la novedosa sección 'Off the record' fuera del escenario tradicional EL NORTE Palencia Domingo, 15 septiembre 2019, 13:34

La creatividad y la imaginación suelen ser sinónimos de cualquier obra teatral, y más aún al referirse de un festival del ámbito escénico. No hay ciudad que no tenga circuitos o programaciones especiales encaminadas a la difusión y disfrute de este placer, aunque el verdadero reto se encuentra en saber destacar entre todas. Palencia y su 40 edición del Festival de Teatro son el claro ejemplo, aunque nada nace de la noche a la mañana.

Los comienzos son difíciles o no tan exitosos, y la cita de la capital no fue una excepción. En sus inicios el certamen echó a andar «como una semana teatral que coincidía con las fiestas de San Antolín para evitar el vacío de actividad» y no fue hasta el quinto año «cuando recibió el sobrenombre de festival a la vista de que podía tener una continuidad», recuerda a la Agencia Ical la directora de la programación teatral del Ayuntamiento de Palencia, Pilar Alcalde.

Hasta la actualidad ha discurrido por momentos distintos en cuanto a los hilos conductores, dado que en sus primeras etapas «se conformaba en pocas actuaciones y con un recorrido por diferentes salas de la ciudad debido a las obras del Principal», no obstante, en torno al año 1993, «la programación fue más amplia, aunque siempre centrada en el espacio escénico del Teatro Principal», detalla.

Desde una bajada en las actuaciones en ciertos momentos por «meras cuestiones económicas» hasta las 13 producciones que conforman el cartel actual de la 40 edición. Siete de ellas formarán parte de la sección oficial, mientras que las seis restantes se integrarán en la novedosa sección 'Off the record', cuya actividad lleva llenando las calles, plazas y establecimientos, desde el pasado viernes, de una variedad artística entre las que destaca el humor, la danza o el nuevo circo.

La cartelera del Principal

El festival abre sus puertas mañana lunes 16 de septiembre, cuando se entregarán los premios concedidos por el público a Ana Torrent y Carmelo Gómez como mejor actriz y actor por 'Todas las noches de un día'. Tras ellos, Curt Allen Wilmer, en la escenografía de 'Luces de bohemia', y Luis Luque, como mejor director por 'Todas las noches de un día', también recibirán su galardón.

Al finalizar con los reconocimientos, el argentino Hernán Gené con 'Pericles, príncipe de Tiro' llevará a escena una historia basada en un texto de William Shakespare. A partir de ahí y hasta el próximo 28 de septiembre, otras seis compañías más aterrizarán en el escenario del Principal, entre las que destaca Noviembre Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Atalaya con su obra 'Rey Lear', la cual recibió numerosas nominaciones a los premios MAX 2019 y seis galardones del teatro andaluz, y Ay Teatro, ente otras.

En este sentido, tanto Pilar Alcalde como la concejal de Cultura, Turismo y Festejos, Laura Lombraña, coinciden en que Palencia tiene un público muy exigente que sabe valorar la programación teatral, y prueba de ello es «el buen ritmo en la venta de entradas», destaca la edil, quien anima a todos aquellos indecisos para que «no pierdan una oportunidad de ver buen teatro con obras reconocidas que han estado en los mejores festivales de España». Una apuesta «por la calidad en la que hay cabida para obras de lo más variadas pensando en todos los públicos», donde la tecla correcta consiste en «pensar en iniciativas culturales a largo plazo para que tengan éxito», apostilla Lombraña.

Planes alternativos

Desde hace dos años, la idea de que el festival tenía que salir a la calle estaba en la mente de los organizadores, por lo que en esta edición se ha querido hacer partícipe a la ciudadanía del evento cultural.

De esta forma, aprovechando esta 40 edición, se han sacado actividades «a otros espacios bajo el nombre 'Off the record', como por ejemplo en el bar Universonoro, para así crear espacios a los que son más fáciles entrar, en mayor medida para ese público que no se acerca al Teatro Principal», afirma a la Agencia Ical la directora de la programación teatral del Ayuntamiento de Palencia, Pilar Alcalde, sin olvidar a los jóvenes, con una programación a modo de gancho para crear cantera.

Además, la plaza Mayor y la calle Mayor también serán escenarios improvisados de los keniatas Mighty Jambo Trust, la compañía AndanZas con 'Amazonas' y Visitants Teatre con 'Lluvia de palabras', entre otros. Es decir, fomentar y crecer en «los espacios no convencionales», subraya Alcalde.

En relación con planes a medio y largo plazo, el festival 'Ciudad de Palencia' «ha experimentado un aumento considerable en el número de espectadores al estar esperando la llegada de la cita artística». Por ello, desde el Ayuntamiento se busca «crecer mientras se ofrece una línea de teatro internacional, sin dejar de lado las salidas a otros espacios de la ciudad», indica Pilar Alcalde. Y es que, «invertir en Cultura no es gastar», afirma rotundamente.