El pago medio a proveedores de la Diputación de Palencia se establece en 12 días Pleno de la Diputación de Palencia. / Antonio Quintero El equipo de gobierno cataloga de «beneficioso para la provincia» este dato y la oposición exige más premura para pagar a los ayuntamientos ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 29 agosto 2019, 22:49

El equipo de gobierno de la Diputación se vanaglorió de los buenos datos en la premura de pagos a empresas y proveedores en el último trimestre. Los datos reflejan que la institución provincial abona el importe con una media de 12,46 días. «Son unas cifras difíciles de superar. Es el momento de felicitar a todos los técnicos de la Diputación por su trabajo. Todo esto también es beneficioso para la provincia», apuntó la diputada de Hacienda, María José de la Fuente.

Esas cifras las alabaron también desde la oposición, aunque en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz socialista, Miguel Ángel Blanco, se interesó por el pago de la Diputación a las mancomunidades y ayuntamientos de cabecera para sufragar los gastos de los CEAS, pues muchas de estas instituciones no han cobrado aún la subvención. «La situación está yendo a peor. No pagar a los ayuntamientos sí que no beneficia a la provincia. Por eso exigimos el pago inmediato a estos ayuntamientos», manifestó Blanco.

A esa petición respondió De la Fuente, que adelantó que las «transferencias ya están firmadas», señaló la diputada de Hacienda, que se justificó con la frase de «otros años se ha retrasado hasta el final de año». Y es que el portavoz socialista puso el ejemplo de dos instituciones concretas a la que les deben 200.000 euros (mancomunidad del Cerrato) y 100.000 euros (Ayuntamiento de Carrión de los Condes).

Asimismo, también se presentó el informe trimestral de morosidad de abril a junio que se rebaja hasta los 23,08 días.

Más movido estuvieron los ruegos y preguntas, entre los que destacaron la polémica de la calle Los Jardines (la presidenta no descarta reunirse con las instituciones para abordar el problema) y la viabilidad del Centro de Alto Rendimiento de Velilla, en el que los propietarios buscan el apoyo institucional para no cerrar su negocio.