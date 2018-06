Pablo Casado: «Mi proyecto representa la unidad» La secretaria de Comunicación del partido, Carmen Fernández Caballero, toma una foto de Pablo Casado con dos simpatizantes. / Antonio Quintero El secretario de Comunicación del PP, uno de los siete candidatos a relevar a Rajoy, comienza la campaña en Palencia PILAR ROJO Palencia Jueves, 21 junio 2018, 19:02

«Hoy comienzo aquí en Palencia, jugando en casa, ilusionadísimo. Quería empezar la campaña en mi tierra, en mis raíces. Lo que yo quiero plantear para el partido es muy parecido a cómo funciona el PP en Palencia, un proyecto unido, común, con ilusión, que pone a España por encima del propio partido». El secretario de Comunicación del PP, el palentino Pablo Casado, uno de los siete candidatos a relevar a Rajoy en la presidencia del partido, ha compartido en Palencia un café con afiliados y simpatizantes, un encuentro al que también ha acudido toda la cúpula provincial de los populares, que han actuado como anfitriones. Un gesto que repetirán, según han confirmado diversas fuentes, con todos los candidatos a primarias que quieran llegar a Palencia.

Pablo Casado incidió en que ahora es el momento de los afiliados. «Tenemos que pensar ahora ene el éxito de las elecciones municipales, la suma de lo que tenemos en los ayuntamientos, en las diputaciones, y también en las elecciones europeas. Los resultados dependen de que el partido esté revitalizado y esté fuerte. Aquí en Palencia, tanto la Diputación como el Ayuntamiento, son ejemplo de ello y, con ese ejemplo, es el momento de recuperar el gobierno de la nación, que está en manos de socialistas, podemitas, independentistas y batasunos, y eso no puede ser», afirmó Casado.

El secretario de Comunicación recordó que ya ha habido varios presidentes del Gobierno de Castilla y León y advirtió que ahora espera uno de Palencia. Sin embargo, como quiere ir poco a poco, señaló que su primer objetivo es ganar la presidencia del partido. «Hay que diferenciar las cuestiones, porque el militante se merece tener sus elecciones. Evidentemente, el PP quiere ser instrumento para transformar España, pero es importante que el afiliado se movilice, que haya libertad. Igual que no pedí avales, no he pedido apoyos. No quiero que ningún presidente se tenga que ver en la tesitura de elegir públicamente. Pero sí que vengo a pedir que la gente se movilice», agregó. El candidato defendió reiteradamente un proyecto que, según indicó, «representa la unidad. Un partido fracturado es un partido perdedor y, si estamos unidos y fuertes, ganaremos», concluyó.