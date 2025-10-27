«Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa» La muerte el pasado domingo a los 41 años de la camionera e 'influencer' gallega, que residió y trabajó en Palencia, sume en la consternación al sector del transporte de mercancías

Su vitalidad y optimismo excedían con creces la carga máxima autorizada que podía llevar en su camión. Si estuviera prohibido sonreír al volante, habría acabado con todos los boletines de denuncia de la Guardia Civil. Era todo un referente de la visibilidad femenina en un mundo tan tradicionalmente de hombres como es el del transporte, una imagen casi icónica del sector. Y su muerte ha dejado consternados a los camioneros españoles, porque, aunque muchos no la conocieran personalmente, sabían bien de su existencia a través de las redes sociales, donde Oti Cabadas González era toda una 'influencer' con sus 327.000 seguidores en TikTok, sus 37.000 en Instagram o sus 22.000 en Facebook.

Gallega de Fornelos de Montes (Pontevedra) pero muy vinculada a Palencia, donde vivió y trabajó en empresas de la provincia, Oti Cabadas González, de 41 años y conocida en las plataformas digitales como 'CocoTruckerGirl', falleció en la noche del pasado domingo en Zaragoza, adonde fue trasladada en helicóptero por los servicios sanitarios después de que empezara a encontrarse mal cuando disfrutaba en Alcañiz (Teruel) de la X Quedada de Camiones Clásicos y Americanos y el circuito del MotorLand Classic Festival. «Empezó a decir que le dolía mucho la cabeza y la trasladaron al Hospital de Zaragoza», comentaban este lunes desde la empresa burgalesa Colmentino, donde Oti Cabadas trabajaba desde hace años. «Intentaron operarla, pero no pudo superarlo», añadía Gonzalo Domínguez, párroco de San Lorenzo de Fornelos de Montes, que conoció la noticia del fallecimiento de la camionera e 'influencer' a través de una tía suya. «Hace muchos años que se marchó de aquí, pero venía a visitar a sus padres, que viven en Santa María de Traspielas», comentaba.

«Siempre predispuesta, siempre con una sonrisa. Era imposible no llevarse bien con ella, se hacía querer. Su pareja decía el domingo que el circuito del MotorLand Classic Festival era el mejor sitio para morir», añadían desde la empresa Colmentino, al tiempo que comentaban que Oti Cabadas residía en Arcos de la Llana, en Burgos, desde hace unos tres años. «Antes vivía en Palencia, pero al final se trasladaron a Burgos, porque les venía mejor por el trabajo», agregaban.

En la empresa palentina Gamertrans, donde Oti Cabadas González trabajó durante una temporada, recordaban con cariño y consternación a la camionera e 'influencer' gallega, y la Confederación Española de Transporte de Mercancías destacaba en su perfil de X (antes Twitter) como «fue un ejemplo para todos nosotros, no solo por la alegría que transmitía con su mirada, sino por la pasión con la que vivió su profesión y la forma en que inspiró a quienes la rodeaban».

Pasión e inspiración. Pasión por los camiones, un mundo en el que comenzó profesionalmente cuando tenía 22 años. E inspiración para muchas mujeres que, como ella, desean ponerse al volante de un vehículo pesado sin prejuicios de compañeros. Rasgos que definían a Oti Cabadas, la mujer de pelo rapado y sonrisa perpetua, la transportista que hizo de la cabina de su camión un 'hall' para los usuarios de las redes sociales.