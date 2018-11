Los olvidados de Scooby en Palencia Un grupo de perros, en una de las dependencias de la protectora. / Antonio Quintero La protectora da cobijo a 80 animales en sus instalaciones de la carretera de Autilla BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Domingo, 11 noviembre 2018, 20:41

Los perros llevan años acompañando a las personas. Ya sea como animal de ganado, de caza o de compañía, se han introducido en la vida de las personas y es habitual ver las calles de cualquier ciudad llenas de perros. Pero en la otra cara de la moneda están las cifras de abandono y maltrato animal que en los últimos años han hecho que las palabras 'saturación' o 'falta de recursos' se conviertan en una realidad diaria en las protectoras y santuarios de animales.

No importa el lugar, en qué ciudad, en qué barrio. No importa si son perros, gatos, animales de criaderos o cabezas de ganadería. Porque día tras día el teléfono de las protectoras de animales suena y la llamada trae consigo un nuevo aviso de abandono. Es el caso que vive la protectora Scooby de Palencia, que asume el servicio municipal de recogida y acogida de los animales abandonados de la capital y opera en la carretera de Autilla.

En Scooby, dos trabajadores se encargan diariamente de los 80 animales que viven en las instalaciones, de los cuales 77 son perros y los tres restantes, gatos. Unas cifra que, de alguna manera son positivas, ya que la capacidad real es de 100 animales y en muchas ocasiones ha habido alertas por saturación de animales y falta de recursos para hacer frente a las necesidades de los animales.

Perla. / A. Quintero Perla, ciega y víctima El pasado viernes, 2 de noviembre, Scooby Palencia recibía el aviso de un nuevo perro abandonado en la capital. En esta ocasión, una cachorra de mes y medio, afectada por ceguera, fue arrojada desde un coche que salió a toda velocidad. Sus pasajeros «literalmente se fueron riendo después de tirarla en marcha», recuerda Alba, quien recibió la llamada de dos chicos desde un taller de motos ubicado en el polígono. Estos la recogieron y la mantuvieron al calor hasta que el personal de la Protectora se personó para hacerse cargo de ella. La mestiza, de pequeño tamaño y que ha adoptado el nombre de Perla, tiene problemas de visión que, actualmente, se están estudiando en el veterinario. A expensas de conocer la afección real que padece la cachorra y por su temprana edad, la perrita se encuentra temporalmente en una casa de acogida, donde una familia la acompañará durante las pruebas neurológicas pertinentes.

Son especiales. La fidelidad, la compañía y el cariño figuran en la carta de presentación de los perros, y quizás por ello se les acuñó el mérito de ser el mejor amigo de los hombres. Pero quienes deciden abandonar, maltratar y torturar animales no deben pensar lo mismo y para conocer su crueldad basta con visitar la perrera y hacer un recorrido por sus historias. Abandonados en la calle por problemas físicos o por no servir para la caza; arrojados desde vehículos en marcha con crías de pocos meses o depositados en contenedores.

Hasta el 1 de julio pasado, Scooby también se encargaba del servicio de la provincia de la Diputación, «pero no hubo acuerdo para renovar el contrato por un año más, ya que nosotros ofrecimos unas condiciones que no quisieron aceptar, y prefirieron acudir a una asociación de Burgos», explica Alba, trabajadora de la protectora. Desde entonces ya no trabajan en la provincia, por lo que el número de inquilinos en el recinto ha descendido considerablemente. Y en los pueblos la situación de abandono y de reclamo del servicio era «exagerada», apunta Alba. «En la capital no se abandona tanto como en los pueblos, porque allí se reúnen más ganaderías, los perros están sueltos, los dueños no van de continuo, acaban en otros pueblos, tienen camadas muy grandes», explica la trabajadora.

Un perro se convierte en candidato al abandono cuando tiene alguna malformidad física o no se pueden explotar sus cualidades para la caza o el pastoreo, por lo que estos se convierten en los más habituales de las protectoras. Pero no son los únicos, pues perros de raza y mestizos complementan la plantilla de los centros. Además, los perros catalogados como 'potencialmente peligrosos' (PPP) se convierten en un perfil poco deseado para acogida o adopción.

En su mayoría, los animales llegan al centro de cachorros o con edades casi nunca superiores a los dos años, algo que extraña a los trabajadores porque «el reclamo en las tiendas de animales son los cachorros, y los animales que tenemos aquí y que ahora tienen 5, 8 y hasta 9 años, llegaron con edades muy tempranas», lamenta Alba, quien aboga por la adopción de perros que se encuentren en lugares como Scooby.