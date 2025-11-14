El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La alcaldesa y los concejales socialista, junto a la presidenta de Pan y Guindas, en la zona de la Alcoholera. Lucía Gil Maestro

Las obras de rehabilitación del edificio de la Alcoholera saldrán a licitación este mes

El plan de mejora de los barrios materializa su primer proyecto, con la recuperación de un espacio degradado en Pan y Guindas

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:52

«Este es nuestro modelo de ciudad». Con esta afirmación, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, salía al paso a las críticas recurrentes de los ... grupos de la oposición con respecto a la gestión urbanística que desarrolla el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de la capital palentina. Se refería la regidora a la rehabilitación ambiental y estética que se ha llevado a cabo durante los últimos meses en el barrio de Pan y Guindas y que ha afectado a los espacios degradados que se encontraban detrás de la antigua fábrica de la Alcoholera y que hoy ofrecen una imagen muy diferente: zonas verdes cuidadas, áreas de juegos infantiles, un espacio acotado para el disfrute de las mascotas y sendas para el tránsito de los peatones.

