Las obras de rehabilitación del edificio de la Alcoholera saldrán a licitación este mes

«Este es nuestro modelo de ciudad». Con esta afirmación, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, salía al paso a las críticas recurrentes de los ... grupos de la oposición con respecto a la gestión urbanística que desarrolla el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de la capital palentina. Se refería la regidora a la rehabilitación ambiental y estética que se ha llevado a cabo durante los últimos meses en el barrio de Pan y Guindas y que ha afectado a los espacios degradados que se encontraban detrás de la antigua fábrica de la Alcoholera y que hoy ofrecen una imagen muy diferente: zonas verdes cuidadas, áreas de juegos infantiles, un espacio acotado para el disfrute de las mascotas y sendas para el tránsito de los peatones.

La alcaldesa ha visitado este viernes junto a varios de los concejales de su grupo político esta zona de Pan y Guindas para conocer el resultado de los trabajos, una vez que el jueves se recepcionaran las obras que ha venido ejecutando la mercantil Obras Herzaco desde primeros del pasado mes de mayo. La intervención ha ido dirigida principalmente a la recuperación ambiental del espacio y a la conexión de todas las áreas, manteniendo el modelo de configuración del barrio, en el que se apuesta por una movilidad peatonal, frente al uso de vehículos.

«En este proyecto lo que se ha hecho es una actuación de medio millón de euros, donde el Ayuntamiento ha querido que ese proyecto de regeneración urbana se base de dos premisas particulares. La primera premisa es que el espacio verde ocupara más de la mitad del proyecto y, efectivamente, son 3.600 metros cuadrados de zonas verdes nuevas para disfrutar en el barrio de Pan y Guindas. Y la segunda premisa es que el peatón fuera el protagonista de esta actuación. Creo que debemos recordar y poner en comparación esta actuación con el anterior proyecto, que se redactó en el año 2019, donde por la calle México pasaba una calzada con dos carriles. Ahora ya no ha sido así y este proyecto da sintonía a lo que es el barrio de Pan y Guindas, un barrio que tiene muchas entradas, pero lo que tiene también es una zona peatonal que prácticamente coloniza todo el centro del barrio. Y yo creo que es una actuación que pone en valor lo que es el barrio de Pan y Guindas», explicó Álvaro Bilbao, concejal de Urbanismo.

Y fue el propio edil el que aprovechó la visita para anunciar una próxima intervención en el mismo ámbito urbanístico, ya que se trata de la rehabilitación arquitectónica del edificio de la antigua fábrica de la Alcoholera, un inmueble que debe convertirse en un centro cultural de referencia para la zona este de la ciudad. Álvaro Bilbao avanzó que durante este mismo mes de noviembre saldrán a licitación los trabajos de recuperación de este edificio abandonado y que fue adquirido por el Ayuntamiento mediante una permuta de terrenos, ubicados precisamente en los entornos de la zona afectada por las obras de regeneración urbanística que acaban de presentarse.

El proyecto de recuperación del edificio, según recordó el concejal de Urbanismo, cuenta con un presupuesto de 1,9 millones y la previsión es que dote al inmueble de diferentes estancias para el uso cultural y recreativo de los vecinos de la zona, pero que fundamentalmente se configure como una gran sala de estudios, dando así respuesta a una demanda generalizada de la población más joven.

El edificio de la Alcoholera dispone de 600 metros cuadrados y cuenta con protección estructural, lo que obliga a conservar muchos de sus elementos originales. Sin embargo, sí se dotará a este nuevo centro cultural de un equipamiento con el que no contaba hasta ahora, un ascensor que permitirá el acceso a todas las plantas, que estarán abiertas a diferentes colectivos sociales. Para el desarrollo de sus actividades se dispondrá fundamentalmente de dos grandes salas polivalentes, en las que podrán incluso ofrecerse proyecciones audiovisuales. Estos espacios están también pensados para la participación del movimiento vecinal. Sin embargo, la mayor parte del inmueble se destinará a ofrecer a los jóvenes espacios para la lectura y el estudio, con tres salas diferenciadas de 50 plazas en cada una. La planta baja dispondrá de una de estas salas de estudio, que tendrá la particularidad de tener un acceso independiente, con apertura a través de tarjeta, para que pueda ser utilizada por los estudiantes en diferentes momentos fuera de los horarios habituales en los que el edificio cuenta con conserje. Las otras dos salas de estudio ocuparán toda la primera planta del inmueble.

En cuanto a la zona que se ha rehabilitado urbanísticamente detrás de la Alcoholera, se ha intervenido sobre una superficie de 6.382 metros cuadrados, de los que más de la mitad (3.621 metros) están ocupados por jardines, y con una serie de paseos construidos con arena compactada. El proyecto ha incluido la reserva de espacios para la construcción de dos bloques de viviendas, que serán de promoción privada, en los terrenos que cedió el Ayuntamiento (junto al Vial y la calle México) a cambio de la titularidad del edificio histórico de la Alcoholera. Además, se ha acotado un espacio que servirá como área de recreo para mascotas, de tal forma que los propietarios de los perros podrán soltar a sus animales libremente para que corran y juegan, sin que esto interfiera con el resto de usuarios de la vía pública.

En este sentido, el concejal señaló que en una futura actuación se dotará al espacio dedicado a las mascotas de una fuente especial para que puedan beber los perros, así como de juegos para animales. Del mismo, modo, otra de las zonas que se ha acotado está destinada a los más pequeños, garantizándose espacio para una futura ampliación del parque infantil, cuestión que además se convirtió en la principal demanda de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Pan y Guindas, Mayte Rodríguez, quien insistió en la importancia de dotar de más juegos para niños al barrio.

Mientras, la alcaldesa insistió en que el modelo de ciudad que representa al equipo de gobierno socialista es el desarrollado en esta actuación de Pan y Guindas y reafirmó el compromiso de continuar desarrollando inversiones similares en los diferentes barrios de Palencia.