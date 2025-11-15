El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rampa en Canónigas que tiene que eliminarse. Marta Moras

Las obras de accesibilidad en las oficinas municipales de la Calle Mayor quedan desiertas

Ninguna empresa ha concurrido a este concurso que implica la reestructuración del sistema de ascensores

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:06

Se refería recientemente a este problema el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, cuando afirmaba que cada vez es más complicado para las ... administraciones públicas encontrar empresas que quiera ejecutar sus obras. Y el problema se ha repetido de forma continua en muchos proyectos que trata de impulsar el Ayuntamiento de Palencia. La Junta de Gobierno Local daba este viernes cuenta de la renuncia de una constructora a la adjudicación de las obras de la urbanización exterior de La Tejera, y también se ha conocido que la licitación del proyecto para garantizar la accesibilidad universal en las oficinas municipales de la Calle Mayor (edificio de Agustinas Canónigas) ha quedado desierta, dado que no se han recibido ofertas.

