Las obras de accesibilidad en las oficinas municipales de la Calle Mayor quedan desiertas

Se refería recientemente a este problema el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, cuando afirmaba que cada vez es más complicado para las ... administraciones públicas encontrar empresas que quiera ejecutar sus obras. Y el problema se ha repetido de forma continua en muchos proyectos que trata de impulsar el Ayuntamiento de Palencia. La Junta de Gobierno Local daba este viernes cuenta de la renuncia de una constructora a la adjudicación de las obras de la urbanización exterior de La Tejera, y también se ha conocido que la licitación del proyecto para garantizar la accesibilidad universal en las oficinas municipales de la Calle Mayor (edificio de Agustinas Canónigas) ha quedado desierta, dado que no se han recibido ofertas.

El objetivo del proyecto era dotar al inmueble de accesos para personas con movilidad reducida o discapacidad, dado que la rampa actual no cuenta con los parámetros arquitectónicos que marca la ley. De hecho, esa rampa se eliminará y se repondrá la escalera.

Se pretendía también actuar en la puerta trasera del inmueble, con el fin de ensancharla, lo que facilitará el acceso de las personas con discapacidad.

Además, el proyecto buscaba también conseguir que el ascensor llegue a todas las plantas del edificio, dado que hay partes a las que todavía no se puede acceder a través de este sistema, con lo que solo se puede acceder a algunas zonas del edificio a través de escaleras.

Por otra parte, en la Junta de Gobierno de este viernes se ha aprobado el expediente de contratación para la ejecución de las obras incluidas en el 'Proyecto de mejoras puntuales de accesibilidad y acerado en la ciudad de Palencia', con un presupuesto base de licitación de 487.867 euros y un plazo de ejecución fijado en los pliegos de condiciones de seis meses.