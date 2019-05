La obra de la cubierta y mejora del Museo de Palencia acabará en otoño Estado del edificio en la tarde ayer. / Marta Moras Poco después de que se finalice la obra del edificio se iniciará una actuación para renovar la musealización EL NORTE Palencia Sábado, 18 mayo 2019, 11:50

El Museo de Palencia cerró sus puertas el pasado 4 de septiembre de 2018 para acometer unas obras que están renovando las cubiertas, la carpintería de aluminio, las cortinas de vidrio, los ventanales y los almacenes para adecuar el edificio, que ya tiene 30 años, a las necesidades actuales. «Va a dar la sensación de que no se ha hecho nada, pero el edificio va a ganar en eficiencia energética y estanqueidad», afirmó ayer el director del museo, Jorge Juan Fernández, que espera que los palentinos puedan disfrutar de este espacio museístico una vez que finalicen las obras, previsiblemente en otoño. Pero las actuaciones previstas no solo afectarán al continente del museo, sino también a su contenido, tal y como avanzó ayer Jorge Juan Fernández. «Tenemos la intención de hacer una renovación museográfica, pero dependemos del Ministerio de Cultura y no sabemos aún la fecha exacta de inicio de las obras, si a finales de 2019 o a inicios de 2020. Llevamos varios años trabajando en ese proyecto, pero se paralizó porque teníamos que esperar a que se ejecutaran primero las obras que se están haciendo ahora», explicó el director poco antes de afirmar que la actuación que se está llevando a cabo ahora no generará cambios visibles para el visitante en el espacio, pero que la que está por llegar sí que lo hará. «El visitante va a poder ver cambios sustanciales gracias a la renovación museográfica. Se cambiarán paneles, iluminación, gráficos y en la zona de recepción, que se va a cambiar por completo. Se van a incluir nuevas piezas», aseguró.

El cierre del museo desde septiembre del año pasado no ha supuesto un freno en el trabajo del museo, tal y como asegura su director. «Estamos cerrados, pero seguimos trabajando para la sociedad y para los palentinos. Hemos prestado piezas a una exposición que está ahora en Alcalá de Henares, hace un mes volvió otra pieza que prestamos a Valencia. Además, seguimos recibiendo los materiales arqueológicos que salen en excavaciones de la provincia», afirmó.

Parte de ese patrimonio que se rescata del olvido gracias a las excavaciones arqueológicas se encuentra en proceso de inventario y se estudiará si pueden formar parte de una colección en un futuro. «Tenemos una colección de fragmentos cerámicos del alfar de la Monterona de Saldaña, que eran un montón de cajas, y la Junta ya ha habilitado un pequeño presupuesto para hacer el inventario y estudiarlo», explicó el director del Museo de Palencia.