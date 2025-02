«Mi objetivo es correr lo más rápido posible, aspiro a todo en el Europeo»

Adrián García González Palencia Viernes, 28 de febrero 2025, 16:48 Comenta Compartir

El atletismo palentino contará una vez más con doble representación en el próximo Campeonato de Europa Short Track. Marta García será una de las encargadas de luchar por los metales con los colores de la selección española, en su tercer Europeo de pista cubierta. La palentina estará en Apeldoorn (Países Bajos) del 6 al 9 de marzo con el reto de seguir superándose, ya que en 2021 fue decimocuarta en Torun y en 2023 fue décima en Estambul. El último antecedente en un Campeonato de Europa no puede ser más dulce, la medalla de bronce lograda por Marta en Roma el pasado verano en el torneo continental al aire libre.

En esta ocasión, la del barrio de San Juanillo llega tras un mal día. Marta García no pudo defender su corona de campeona de España bajo techo el pasado fin de semana en Gallur, logró el subcampeonato, aunque todavía cuenta con dos semanas para seguir poniéndose a punto y llegar en las mejores condiciones posibles al Europeo. Todo ello con dos objetivos, el principal, conseguir el mejor puesto posible en Apeldoorn y, el segundo, lograr la marca mínima para el Mundial de pista cubierta que se celebrará e la localidad china de Nankín entre el 21 y el 23 de marzo.

–¿Cómo se encuentra tras una semana enferma y la disputa del Campeonato de España?

–Me encuentro bien. Después de este último periodo de competiciones tuve un pequeño catarro durante la semana. No queríamos comprometer el Campeonato de Europa, pero me apetecía mucho estar en el Campeonato de España. A lo mejor no llegamos al mil por cien, pero es cierto que el sábado ya no me encontraba mal y el planteamiento fue intentar lucharlo desde más o menos el inicio o mitad de la carrera.

–¿Cómo vivió esa final nacional donde logró el subcampeonato?

–Planteé dejar un poco la alternativa a otras corredoras para ver si alguien quería hacer algo durante el primer kilómetro. Se vio que no, era una carrera muy táctica, muy lenta y quise ponerme delante para poner mi ritmo. Hasta los 2.900 metros fui en cabeza y esa última curva, creo que tuve algún error. Puede que reaccionara un poco tarde en el momento que me van a adelantar. Una vez te adelantan, te frenan y ya tienes que volver a arrancar, entonces es complicado.

–¿Cómo ha digerido la medalla de plata, dado que su objetivo era el oro?

–Obviamente el objetivo era ganar y mantener ese título del año anterior, revalidar el título como campeona de España. En esta ocasión no pudo ser, había rivales muy fuertes y había bastante nivel en el 3.000, lo que es muy bueno para la mejora del grupo. No pudo ser y ahora estoy focalizada en el Campeonato de Europa. En poder dar lo mejor de mí, en llegar esta vez sí al 100% a la competición y ver de lo que somos capaces.

–¿Tenía programado no volver a correr entre el Nacional y el Europeo?

–Sí, tenía planeado no competir durante estas semanas. He hecho varios bloques de competiciones en esta temporada 'indoor' y necesitábamos hacer un pequeño periodo de entrenamiento. Tras el Nacional, no teníamos en mente competir porque apenas son dos semanas entre un campeonato y el otro.

–¿Conseguir la mínima para disputar el Mundial es otro de sus grandes objetivos en el Campeonato de Europa de Apeldoorn?

–La posibilidad del Mundial está ahí, si consigo clasificarme me gustaría estar, pero a los campeonatos se va a otra cosa. Va a ser algo secundario. En este Europeo vamos a priorizar hacer el mejor puesto posible.

–En el último Campeonato de Europa fue tercera, ¿es un factor que le aporta confianza de cara a este europeo?

–Eso era un 5.000 en junio, en otro momento de la temporada donde a lo mejor estamos más finos. La pista cubierta es un poco más floja, sobre todo después de un año olímpico. Por supuesto, este será principal objetivo en la pista cubierta y no sé si se puede hablar de medallas, pero sí que voy a aspirar a todo.

–¿Ha supuesto un golpe anímico para usted no conseguir revalidar el título de campeona nacional?

–No es ningún palo, ni algo que no me esperase. Son carreras, unos días se gana y otro se aprende. No es ningún drama lo que pasó el otro día. Llego con muchas ganas y espero que al cien por cien para este Campeonato de Europa.

–¿Qué rivales destaca con vistas a este Europeo en el 3.000?

–Hay varias personas que han hecho muy buena temporada de pista cubierta. Algunas corrieron el 5.000 conmigo en Roma y hay nombres nuevos, gente joven. Creo que hay un poco de todo y un nivel muy alto. No solo son las marcas, a los Campeonatos hay que ir a competir. Por supuesto hay grandes nombres, pero te lo juegas todo a una carrera.

–En este campeonato continental tendrá que pasar por las semifinales, ¿cómo plantea la competición sabiendo que son dos carreras?

–Son carreras de campeonato y en eso creo que ambas cosas se parecen. Hay que plantearlo en función del formato. Tenemos semifinales y final. En la primera, te juegas una carrera donde solamente te importa estar entre esas cinco, seis o siete primeras, las que clasifiquen para la final. En caso de pasar, tienes que ver los nombres que están ahí, estudiar un poco a tus rivales y plantear la carrera. En ese caso es lo mismo que en el Nacional, aunque aquí los nombres son otros.

–¿Cuál es su gran objetivo para este Campeonato de Europa?

–Es cierto que nunca hablo de medallas o de un puesto concreto como objetivo. No me pongo ese tipo de metas. Mi objetivo es correr lo más rápido e inteligente posible y que eso me ponga en el puesto que me merezco. Si estoy satisfecha con la carrera que he hecho y me han ganado siete porque han sido mejores que yo, estaré satisfecha. Si lo he hecho yo mal y he quedado décima porque no he hecho algo bien o no he aprovechado algo, no estaré contenta con el resultado.

