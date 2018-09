El obispo de Palencia se suma a las peticiones de perdón por los abusos sexuales de religiosos El obispo de Palencia, Manuel Herrero, durante la misa de San Antolín. / Antonio Quintero El prelado palentino recuerda durante la misa de San Antolín a los mártires cristianos y asegura que seguir a Cristo resulta difícil e incómodo EL NORTE Palencia Domingo, 2 septiembre 2018, 14:30

El obispo de Palencia, Manuel Herrero, en plena sintonía con las últimas intervenciones del Papa Francisco, ha utilizado la misa de San Antolín, patrón de la Diócesis de Palencia, para sumarse a la nómina de altos representantes de la Iglesia Católica que han alzado su voz contra los abusos sexuales cometidos por religiosos y ha pedido perdón y reparación para las víctimas. «Pienso en el sufrimiento del papa y de tantos cristianos del pueblo de Dios y de tantas personas de buena voluntad que se han sentido defraudados por los escándalos de sacerdotes, religiosos y religiosas, y hasta algún obispo y cardenal, por haber abusado sexualmente de menores, o por haber callado con un silencio cómplice ante el sufrimiento de víctimas inocentes. Debemos aceptar el dolor y el sufrimiento, pedir perdón y reparar como hace el papa Francisco, porque todos pertenecemos a la misma familia. No podemos tirar ni la primera ni la última piedra porque todos somos pecadores y no somos siempre testigos creíbles y veraces», ha sañalado el obispo de Palencia durante la homilía del día del patrón.

En una catedral abarrotada de fieles, Manuel Herrero ha querido que sus palabras estuvieran cargadas de actualidad y se ha referido también con honda tristeza hacia las persecuciones que sufren los cristianos en la actualidad en diferentes partes del mundo, como Siria, Sudán, Nigeria, Nicaragua, Honduras o Venezuela, y señaló que los perseguidos y asesinados son tambén mártires como lo fue San Antolín en el siglo IV.

Y en un contexto de recuperación de la memoria histórica de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista, el obispo recordó también a los mártires palentinos que fueron asesinados en el siglo XX (la mayoría fueron asesinados por milicias republicanas durante la Guerra Civil), y en un giro de palabras indicó que «no podemos menos de hacer memoria histórica agradecida de todos ellos».

El obispo de Palencia animó también a los fieles palentinos a mantener vivo el espíritu de los mártires y a seguir, no solo de nombre, las ensenañanza de Cristo, al tiempo que aseguró que no siempre es fácil o cómodo su cumplimiento. «Fueron contra corriente, cuestionaron la sociedad con vida, no dando culto a los ídolos, no al dinero, ni al poder, ni al placer hasta convertirse en personas que molestaban, por eso fueron eliminados», ha señalado el prelado..