El obispo de Palencia será operado este sábado de la cadera Manuel Herrero, el día que tomó posesión de la Diócesis de Palencia, en junio de 2016.. / A. Quintero La intervención tendrá lugar en el Hospital Recoletas de Valladolid Viernes, 9 noviembre 2018

El obispo de Palencia, Manuel Herrero, será operado este sábado, 10 de noviembre, en el Hospital Recoletas de Valladolid de una prótesis en la cadera. En una carta remitida a los sacerdotes, diácono y comunidades religiosas, el prelado explica que «desde hace algún tiempo me resiento, cojeo algo y muchos lo habéis notado, y los médicos, han creído oportuno operarme y ponerme una prótesis». «Me imagino que estaré allí unos días; después volveré a la Casa Sacerdotal para la recuperación», añade el prelado.

Los compromisos que tenía para estos días, entre los que se encuentran las confirmaciones en la parroquia de San Antonio, los asumirán el vicario general, Anastasio González, y el vicario de Pastoral, Miguel Pérez.

El prelado también tiene una cita importante en Madrid el próximo día 19, que es la reunión de la asamblea plenaria de la Confederación Episcopal Española, a la que es previsible que tampoco acuda y en la que se votará el próximo secretario general de la organización tras el nombramiento del anterior, José María Gil Tamayo, como obispo de Ávila.

El obispo explica en la carta las razones por las que no se opera en el Hospital Río Carrión de Palencia. «Los agustinos tenemos un seguro privado que me siguen sosteniendo, y me he decidido por el Hospital Recoletas para no tener que esperar tanto tiempo y poder escoger el momento más oportuno. No es que yo esté quejoso de la sanidad pública, en modo alguno. De hecho en Santander he ido a ella. Y lo de operarme en Valladolid ha sido cosa del traumatólogo y también por evitarme muchas visitas si me opera en Palencia».

Manuel Herrero pide a los sacerdotes que sigan orando por él, y les ruega que no le llamen al hospital. «Todo irá normal. Os tendré informados, bien directamente, bien por medio de Jorge», asevera en referencia a su secretario.

El obispo, de origen cántabro, se ordenó obispo y tomó posesión de la Diócesis de Palencia el 18 de junio de 2016. Entonces tenía 69 años.