El número de nacimientos en Palencia cae al segundo mínimo histórico Un grupo de mujeres, con niños, por la Calle Mayor. / Antonio Quintero La provincia no registra una cifra paralela de alumbramientos y muertes desde hace treinta años J. OLANO Palencia Miércoles, 20 junio 2018, 08:07

Las cifras ya no sorprenden, no alarman, pero no dejan de acongojar, de apesadumbrar. La crisis demográfica se acentúa, se consolida, se perpetúa en Palencia. Y es que la diferencia entre muertes y nacimientos (lo que se denomina crecimiento vegetativo) es bárbara en la provincia de Palencia, tanto que la cifra de muertes duplica la de alumbramientos. Según el nuevo informe difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de Palencia arrojó 2.135 fallecimientos en 2016 (en la capital 866, y el resto, en la provincia, lo que evidencia también del mayor envejecimiento de la población en el ámbito rural).

Por el contrario, la cifra de nacimientos cayó en 2016 a un mínimo histórico (con solo 1.047 alumbramientos, la cifra más baja de las estadísticas provinciales) y este último año se ha sobrepuesto ligeramente, pero solo hasta sumar 1.073, es decir justo la mitad de las 2.135 defunciones, muy lejos de finales de los años setenta, cuando aún se mantenían muy por debajo de los nacimientos. Y es que desde 1988, hace treinta años, no se registra una cifra similar de nacimientos (1.670) y de defunciones (1.695). Desde entonces los primeros no han dejado de caer y los segundos de crecer, así que el crecimiento vegetativo ha ido aumentando en negativo en las últimas tres décadas y consolidando la crisis demográfica en la provincia de Palencia.

La caída de la natalidad se debe principal y lógicamente a una menor fecundidad, a un descenso del número de hijos por mujer, y a la progresiva reducción de mujeres en edad fértil. Este descenso se explica también porque la población femenina de 15 a 49 años se ha reducido, debido a que forman parte de generaciones menos numerosas, nacidas durante la crisis de natalidad de la década de los 80 y primera mitad de los 90.

Además, Palencia ha rondado el 10% de nacimientos de madres extranjeras a mediados de la primera década de este siglo –cuando España alcanzó el 20%–, pero con la crisis y la falta de empleo, muchos de estos hogares extranjeros (sobre todo de Latinoamérica) han retornado a sus países de origen.

Y es que la crisis económica ha dejado una víctima demográfica por el camino, con la fuga de 2.645 personas que, entre 2009 y 2018, decidieron abandonar la provincia de Palencia para mudarse a otros países. A 1 de enero de este año, la cifra total de residentes en el extranjero (aquellas personas con nacionalidad española que han establecido su «residencia habitual» fuera de España) era de 8.255.

De ellas, buena parte (5.312) fueron personas que vivían en la provincia de Palencia, pese a que habían nacido en el extranjero. Y en estos datos, también recogidos por el INE, se incluye la gran partida de inmigrantes que llegaron para trabajar en los años de la bonanza económica, que obtuvieron más tarde la nacionalidad y que después, durante la crisis y por la falta de oportunidades laborales, decidieron regresar a sus países de origen. Las mayores salidas desde Palencia en estos casos se han dirigido hacia América (3.893, sobre un total de 5.312).

Siguiendo con malos datos, la sangría poblacional sigue sin frenarse en la provincia de Palencia, que ha perdido 1.254 habitantes entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de un 2017. Las cifras del padrón no dan lugar a interpretaciones ambiguas, y es que Palencia perdió tres vecinos al día en un goteo incesante que ha llevado a la provincia a quedarse sin el 6% de su población total en los últimos diez años. Los datos señalan también que son muchas más las palentinas que los palentinos. De los 163.390 vecinos censados en la provincia, 80.943 son hombres y 82.447, mujeres, lo que hace que haya 1.504 mujeres más que hombres. Pero más que por las diferencias de género, el padrón resulta muy interesante para observar la tendencia poblacional de la provincia, que es de todo menos esperanzadora. Palencia lleva perdiendo vecinos cada año desde 1998, a excepción de dos momentos puntuales: en 2007 y 2008, en los que ganó 128 y 173 habitantes, respectivamente.

Además, siguiendo con la tendencia a la baja, el Instituto Nacional de Estadística constató en la última proyección de población que la provincia de Palencia seguirá perdiendo habitantes: 18.821 en los próximos quince años, hasta situarse en los 145.434. Y desafortunadamente, la caída de población avanza más rápido de lo previsto. El INE acertó en sus previsiones del pasado año al estimar que sería en 2015 cuando se cruzaría la línea roja del crecimiento vegetativo negativo. Y así sucedió, ya que la población española alcanzó un crecimiento vegetativo negativo por vez primera desde 1999 porque la cifra global de defunciones superó a la de nacimientos.