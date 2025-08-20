El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Súper Agropal Palencia se ejercitan en el arranque de la pretemporada.

Los jugadores del Súper Agropal Palencia se ejercitan en el arranque de la pretemporada.
Palencia

El nuevo Súper Agropal pone el contador a cero en un año que espera «fantástico»

Primer día de trabajo para el equipo de Natxo Lezkano, con la plantilla cerrada y la vista puesta en un año ilusionante en Primera FEB

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:59

El nuevo proyecto del Súper Agropal Palencia ha echado a andar con el primer entrenamiento de la pretemporada este martes en el Pabellón Municipal de ... Deportes. Un primer día en la oficina de Natxo Lezkano para poner el contador a cero y comenzar a sumar para todo lo que está por venir esta temporada. El técnico vizcaíno contó en la primera sesión con trece efectivos y tres ausencias, las de Tobias Borg, Stephen Ugochukwu y Mladen Armus. Para compensarlo, Natxo Lezkano contó con cuatro jugadores de la cantera: Daniel Alonso, Álvaro Domínguez, Marcos Leiro y Arón Castrillejo. Todo ello en una primera toma de contacto entre todos para marcar ese punto de partida sobre el que construir con vistas a pelear por todo este curso en Primera FEB.

