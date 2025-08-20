El nuevo Súper Agropal pone el contador a cero en un año que espera «fantástico»

El nuevo proyecto del Súper Agropal Palencia ha echado a andar con el primer entrenamiento de la pretemporada este martes en el Pabellón Municipal de ... Deportes. Un primer día en la oficina de Natxo Lezkano para poner el contador a cero y comenzar a sumar para todo lo que está por venir esta temporada. El técnico vizcaíno contó en la primera sesión con trece efectivos y tres ausencias, las de Tobias Borg, Stephen Ugochukwu y Mladen Armus. Para compensarlo, Natxo Lezkano contó con cuatro jugadores de la cantera: Daniel Alonso, Álvaro Domínguez, Marcos Leiro y Arón Castrillejo. Todo ello en una primera toma de contacto entre todos para marcar ese punto de partida sobre el que construir con vistas a pelear por todo este curso en Primera FEB.

El club dio la bienvenida a veteranos y novatos en la capital palentina con su presidente a pie de pista. Gonzalo Ibáñez lanzó un primer mensaje de apoyo para la plantilla, resaltando la importancia de la relación entre afición y equipo. «Damos la bienvenida a todos los jugadores de la plantilla y queremos que se sientan a gusto en este club y en la ciudad. Nuestra intención es ser un club que cuida a sus jugadores y que les haga sentir como en casa. Tanto el cuerpo técnico como la directiva trabajaremos para facilitarles la vida. El objetivo es competir y mantener esa simbiosis equipo-afición. Solo les pedimos trabajo y honestidad. Estamos convencidos de que será un año fantástico para todos», señaló Gonzalo Ibáñez.

Natxo Lezkano afronta este reto con ilusión máxima en su regreso a Palencia diez años después. El de Portugalete no ha escondido en ningún momento su alegría por volver a la que fue su casa durante ocho temporadas (2007-2015) y tratará de conseguir su tercer ascenso a la ACB tras los logrados con Breogán y Andorra. «Llego con muchas ganas y la misma ilusión de siempre. Los veranos se hacen largos esperando este momento. La pretemporada es una etapa que me gusta mucho, porque empiezas a construir lo que quieres que sea el equipo durante los próximos diez meses. Todo el mundo está llegando con buenas sensaciones y en buen estado físico, así que tenemos muchas ganas», señaló Natxo Lezkano.

Los objetivos del Súper Agropal Palencia esta temporada son claros, los mismos que el pasado curso, competir al máximo nivel y tratar de terminar lo más arriba posible en la clasificación. Para Lezkano, los tres rivales a batir serán Coruña, Estudiantes y Obradoiro, y en esta pretemporada prefiere marcarse otros objetivos diferentes a los de pensar en una posición determinada. «Está claro que hay tres equipos que están muy por encima del resto, quizá no tantos como la temporada pasada, cuando había más. Ahora son tres los que han marcado diferencias en el mercado. No se trata de fijar ahora objetivos de clasificación, sino metas a corto plazo para este próximo mes: construir un equipo sólido con esta plantilla, integrar a los nuevos jugadores y crear hábitos que nos permitan jugar bien, hacerlo como queremos y ser competitivos», argumentó el técnico morado.

Con la llegada del pívot serbio Mladen Armus, el conjunto morado da por cerrada la plantilla. Lezkano aterrizó en Palencia con la confección a medias y junto a Urko Otegui han dado las últimas pinceladas para terminar de construir el puzle. «Estoy contento con cómo se ha completado la plantilla», afirmó. En cuanto a la afición, espera repetir el lleno en el Pabellón de Deportes para contar con ese sexto jugador que tanto aporta al conjunto morado. «Es uno de nuestros puntos más fuertes, una ventaja competitiva que siempre hemos tenido. Un pabellón como este, lleno, con la gente encima, animando y sintiéndose parte del partido, tiene que convertir cada encuentro en casa en algo especial. Queremos que la afición se identifique con lo que vea en la pista y que se sienta orgullosa», subrayó.

Para conocer más detalles sobre la hoja de ruta de la pretemporada morada habrá que esperar. El técnico no desveló detalles sobre los enfrentamientos de preparación más allá de los ya conocidos de la Copa Castilla y León, los días 6 y 7 de septiembre en Zamora contra el Tizona y el CB Zamora. «Vamos a disputar varios amistosos además de la Copa de Castilla y León. Me habría gustado contar con algún partido más, pero tendremos a dos jugadores de la misma posición que se incorporarán algo más tarde. En líneas generales, estoy satisfecho con la planificación. Tendremos tiempo para entrenar, crear hábitos y alcanzar el estado de forma que nos ayude durante los próximos diez meses», argumentó Natxo Lezkano.

Uno de los líderes del vestuario volverá a ser Chema González. El pívot zaragozano disputará su cuarta temporada en Palencia, en esta ocasión bajo la batuta de Natxo Lezkano. «Estoy con mucha ilusión de afrontar una temporada más. Con muchas ganas de poder disfrutar otro año en Palencia», afirmó. Además, lo hará como uno de los tres capitanes que están llamados a ser el faro dentro del vestuario. «Junto a Manu y Kamba asumiremos el rol de capitanes. Somos los jugadores que más tiempo llevamos en Palencia y nuestro objetivo es unir al grupo, facilitar la comunicación entre jugadores y cuerpo técnico y compartir nuestra experiencia en el club con quienes acaban de llegar o llevan menos tiempo», subrayó.

La continuidad de gran parte del bloque de la temporada pasada es un factor clave a la hora de construir este nuevo equipo. La química adquirida el pasado curso es una ventaja importante para el Súper Agropal Palencia, como así lo reconoce Chema González. «A la hora de hacer equipo es más fácil cuando cuentas con una parte importante que renueva del año pasado. Es más fácil involucrar a los que vienen nuevos de esta forma. Creo que va a ser un buen año a nivel de equipo y que podremos conseguir esa química muy pronto», incidió.

En cuanto a la competencia, mismo discurso que su nuevo entrenador. Una competición muy igualada, con jugadores de gran calidad y que el Súper Agropal Palencia espera disfrutar al máximo y, si es posible, terminar con celebración la temporada. «Va a ser un buen año en Primera FEB. Hay mucha competencia, equipos con jugadores con mucho talento. Será una liga bonita y vamos a disfrutarla», apuntó Chema González.