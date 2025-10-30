El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Recogida de basuras en la ciudad de Palencia. Marta Moras

La nueva tasa de basuras no entrará en vigor en Palencia hasta el próximo año

La normativa establece que el coste total del servicio lo deben asumir los ciudadanos y se cobrará en función del gasto de agua de cada domicilio

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:12

Comenta

Hay ciudades donde ya ha entrado en vigor. Algunas tan próximas como Valladolid, en donde los vecinos llevan unos meses un tanto locos para regularizar ... el pago de esa nueva tasa de basuras que el Gobierno central, a instancia de directrices europeas, obliga a establecer a todos los ayuntamientos bajo la premisa de que 'quien contamina, paga'.

