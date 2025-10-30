La nueva tasa de basuras no entrará en vigor en Palencia hasta el próximo año

Hay ciudades donde ya ha entrado en vigor. Algunas tan próximas como Valladolid, en donde los vecinos llevan unos meses un tanto locos para regularizar ... el pago de esa nueva tasa de basuras que el Gobierno central, a instancia de directrices europeas, obliga a establecer a todos los ayuntamientos bajo la premisa de que 'quien contamina, paga'.

En Palencia, durante todo este 2025, todavía se podrá estar tranquilo, puesto que la previsión es que esta nueva tasa, que va a suponer un importante incremento en la cuantía que pagan los vecinos por el tratamiento y la recogida de los residuos urbanos, no entre en vigor hasta el 1 de enero de 2026. Y tampoco se generarán otras molestias al contribuyente más allá de lo que supone tener que rascarse el bolsillo, puesto que el modo de pago será el mismo que se viene utilizando hasta ahora. No ocurrirá como en Valladolid, en donde el contribuyente ha sido notificado con una carta de pago para acudir a su banco o a las oficinas municipales de recaudación, antes de poder domiciliar los siguientes pagos, si así se desea.

Pero esta es solo la previsión, puesto que la nueva tasa tiene todavía que ser aprobada de forma definitiva por el pleno municipal. La intención del equipo de gobierno es que forme parte del orden del día de la sesión ordinaria de noviembre, que se convocará para el día 20. Los grupos tendrán que pronunciarse de nuevo sobre esta tasa, que fue aprobada de forma inicial a mediados de julio. Entonces se abrió un periodo de alegaciones y, ahora, una vez resultas por el Ayuntamiento, la propuesta debe someterse otra vez a votación. En julio, se contó con los votos a favor del PSOE, Vamos Palencia e IU-Podemos. El resultado de esta segunda votación todavía es una incógnita, tras la ruptura de los acuerdos firmados por los socialistas con Vamos Palencia.

La nueva tasa, tal y como quedó aprobada en julio, establece un coste fijo para el contribuyente de 44,5 euros por trimestre, más una parte variable que se establecerá en función del consumo de agua de cada domicilio. El Ayuntamiento establece también bonificaciones del 20% a las familias que no superen los 21.000 euros de ingresos al año, y la subida por el momento deja fuera a empresas y establecimientos mercantiles. En la parte variable, se gravará cada metro cúbico de agua consumido con una tarifa tipo anual de 0,35 euros por metro cúbico.

Los grupos políticos que se oponen a la nueva tasa critican que se vincule la generación de residuos de una familia con el consumo de agua, tal y como se propone desde el Ayuntamiento de Palencia. Por ello, han reclamado que se busque modelos objetivos para que realmente se cumpla la premisa de que pague más quien más contamine.