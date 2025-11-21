La nueva subestación eléctrica de Herrera de Valdecañas proporciona suministro a 3.200 clientes Las actuaciones en la instalación, con las que ha reducido el impacto visual, han implicado una inversión de 2,25 millones

La provincia de Palencia ya dispone de una nueva subestación eléctrica. Iberdrola, a través de su distribuidora i-DE, ha concluido el proyecto de compactación de la subestación transformadora de reparto 'Herrera de Valdecañas', que contribuye a mantener la calidad del suministro de cerca de 3.200 clientes tanto de Herrera de Valdecañas, donde se ubica, como de localidades próximas como Astudillo, Cordovilla la Real, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Quintana del Puente, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Valbuena de Pisuerga, Valdecañas de Cerrato, Valdeolmillos, Villahan, Villalaco o Villamediana.

Se da la circunstancia, además, de que muchos de estos usuarios se dedican al sector primario, fundamentalmente con explotaciones agrícolas y ganaderas. Esta actuación, que se ha desarrollado en los últimos doce meses y ha supuesto una inversión de 2,25 millones de euros, ha contado «con un importante componente regional». Tal y como precisan fuentes de la compañía eléctrica, han participado en los trabajos la empresa salmantina Surya y las delegaciones vallisoletanas de Ormazabal y Ferrovial Energía.

En concreto, Iberdrola ha ejecutado la compactación del sistema de 45 kilovoltios -alta tensión- y del de 13 kilovoltios -media tensión- que se ubican ahora en el interior de edificios prefabricados y se han soterrado las salidas de las líneas de alta y media tensión, reduciendo así el impacto visual. Asimismo, se ha sustituido el transformador de potencia.

Asimismo, con todo ello se reducen las labores de mantenimiento y «se conseguirá una mayor fiabilidad de la instalación, con criterios avanzados de calidad y respeto medioambiental gracias al nuevo sistema de protecciones y control integrado», añaden estas mismas fuentes, que destacan que el proyecto se ha ejecutado sin afectar al suministro eléctrico habitual de los clientes.

En Castilla y León, i-DE gestiona más de 50.000 kilómetros de líneas eléctricas y cuenta con 15.697 centros de transformación en servicio y 246 subestaciones.