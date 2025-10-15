El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jóvenes con banderas de Palestina, al inicio de la concentración junto al Monumento a la Mujer. Lucía Burón Cabrero

Nueva protesta del Sindicato de Estudiantes por Palestina

El reciente anuncio del acuerdo de paz en Gaza no frena las movilizaciones y la convocatoria de huelga

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:58

Comenta

El reciente anuncio del acuerdo de paz en Gaza no ha frenado las movilizaciones, y los convocantes, coordinados por el Sindicato de Estudiantes Palencia, decidieron mantener la protesta y exigir al país la ruptura de relaciones con Israel. Exigen el cese del fuego de manera inmediata y que el Estado español rompa vínculos diplomáticos y de comercio con Israel. «Este acuerdo, para poder ser llamado de paz, debe tener reconocimiento, justicia y retorno. Porque no olvidemos que el cese de los bombardeos, el cese de la masacre general, del asesinato continuo diario no ha sido fruto de que los jefes del Estado de Estados Unidos y de Israel, quieran, sino que ha sido fruto de la movilización internacional», ha subrayado Víctor Martínez en la concentración junto al Monumento a la Mujer, donde varias decenas de personas han enarbolado banderas de Palestina y portado pancartas y carteles «contra el genocicio». «Ha cesado el bombardeo, evidentemente, pero siguen existiendo asesinatos, siguen existiendo agresiones, sigue existiendo una operación militar contra el pueblo palestino», ha añadido durante la convocatoria en Palencia.

Ha recordado que la pasada huelga estudiantil del 2 de octubre fue «un éxito, de un 75% de seguimiento, con centros de estudio vacíos, facultades totalmente desiertas, pero la Consejería de Educación tuvo la sinvergonzonería de decir que había tenido un 13% de seguimiento», ha dicho para despertar el interés de la clase trabajadora en la jornada de este 15 de octubre. «Diferentes confederaciones, la Intersindical, la CGT, Solidaridad Obrera, han hecho posible una convocatoria de huelga general hoy», ha dicho antes de que la protesta recorriera la Calle Mayor desde el Monumento a la Mujer hasta los Jardinillos.

