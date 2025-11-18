La nueva ordenanza de tráfico comenzará a negociarse a finales de año

No está resultando tarea fácil la elaboración de la nueva ordenanza de tráfico de la ciudad de Palencia. Se trata de una normativa que debe ... abordar todos los aspectos vinculados al aparcamiento, la circulación de vehículos y la seguridad vial en las calles palentinas y que debe, por ello, afrontar los nuevos modos de movilidad que en la actual regulación prácticamente pasan desapercibidos, pero que, sin embargo, son determinantes en la nueva configuración urbana de la sociedad.

La irrupción de los llamados vehículos de movilidad personal (VMP), los populares patinetes eléctricos, el crecimiento del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo al uso del vehículo de combustión y el desarrollo también del coche eléctrico con sus particularidades ambientales han llevado al Ayuntamiento de Palencia a iniciar el proceso de actualización de esa normativa de tráfico, cuya última revisión se llevó a cabo en septiembre de 2018, aunque el texto inicial de la ordenanza se aprobó incluso en 1999.

Esta renovación de la normativa de tráfico fue uno de los primeros objetivos que se marcó el concejal de área de Seguridad, Antonio Casas, al comienzo del mandato municipal. Los cambios introducidos por la DGT en el Reglamento General de Circulación, la complejidad de algunos aspectos y los diferentes puntos de vista e intereses que presentan los distintos colectivos sociales han ido demorando la presentación del texto.

Pero la primera propuesta del documento está ya prácticamente rematada. El concejal de Tráfico, Antonio Casas, quiere comenzar a discutir su propuesta con el resto de los grupos políticos del Ayuntamiento en las próximas semanas, antes de que finalice el año, para abrir también en el inicio de 2026 el debate con organizaciones empresariales, colectivos afectados, usuarios de bicicletas o repartidores de paquetería, entre otros.

El principal objetivo de la nueva ordenanza será regular el uso de los patinetes, pero también de las bicis, en las diferentes calles de la ciudad de Palencia. La mayor parte de la normativa que afecta a este tipo de vehículos viene ya recogida en el Reglamento General de Circulación, pero hay aspectos que deben clarificarse, como los espacios urbanos por los que podrán transitar en Palencia.

La norma general establece que se trata de vehículos y que como tal deben seguir las normas que afectan a los automóviles. Así, tienen expresamente prohibida la circulación por zonas peatonales, aunque en gran parte de las ciudades esta medida se controla de una forma muy laxa y hay gran permisividad, incluido en Palencia.

Así, la nueva normativa debe clarificar este tipo de situaciones, ante la confusión que existe con respecto a la tipología de algunas de las calles. En la capital palentina pueden encontrarse vías puramente peatonales, pero también hay otras que aun siendo peatonales tiene el acceso regulado y otras que tienen preferencia peatonal, pero que no tienen regulación en el acceso. En función de la vía, de los carriles con los que cuenten, la velocidad autorizada es diferente y la nueva regulación debe clarificar si patinetes o bicicletas podrán utilizarlas o no.

«No hay nada cerrado. Yo puedo tener unas ideas, una forma de ver algunas cosas, pero hay que escuchar diferentes opiniones e intentar acercar posturas, para que se puedan conjugar distintos intereses. Porque al final el espacio público nos pertenece a todos», explica el concejal de Tráfico, Antonio Casas.

El edil señala que hay aspectos que ya vienen clarificados por normativas superiores, como el propio Reglamento General de Circulación, pero hay otros muchos aspectos que pueden regular las corporaciones locales y que pueden generar controversia, como las autorización de tránsito de bicicletas o patinetes por zonas peatonales o semipeatonales, los horarios de la carga y descarga, el acceso de repartidores o incluso los tiempos de estacionamiento en los futuros postes de carga de los vehículos eléctricos.

Antonio Casas señala que es importante conocer la opinión de los empresarios, los comerciantes y colectivos como las empresas de prestaciones de servicios o de distribución puesto que los horarios fijados en la actualidad en la ordenanza para la carga y descarga no cumplen con las necesidades de los nuevos hábitos de consumo de los ciudadanos.

Asimismo, debe plantearse el debate sobre la entrada de las bicicletas o los patinetes en zonas peatonales puras o en vías que solo tienen autorización para los residentes y los servicios de emergencia. «Aquí hay opiniones muy diferentes, pero también tenemos que tener claro que el Reglamento de Circulación establece que se trata de vehículos y los vehículos no pueden circular por zonas peatonales o por los pasos subterráneos. Tendremos que ver qué posibles autorizaciones se establecen en el marco de nuestras competencias, por eso digo que no hay nada cerrado aún en este sentido», señala.

En Palencia, en estos momentos, existen calles peatonales puras, como la Calle Mayor, Don Sancho y La Cestilla, Barrio y Mier o la plaza de la Inmaculada, entre otras; también hay vías de prioridad peatonal con acceso regulado, como muchas de las calles adyacentes a la Calle Mayor, en las que la entrada de vehículo está restringida a los vados y vehículos de emergencias y de prestación de servicios hasta las 11:00 horas; y existen otras de prioridad peatonal, en las que el acceso no está regulado, como Antonio Maura, Menéndez Pelayo, Burgos o Mayor Antigua.

En función del tipo de vía, además, la velocidad a la que puede circularse es diferente, por ejemplo, en las que hay autorización de acceso únicamente, el máximo es 10 kilómetros por hora, mientras que en aquellas en las que hay banda de rodadura, puede subirse a 20 kilómetros. En las calles de un solo sentido con calzada propia, el máximo es 30 kilómetros, aunque puede verse reducido, y en las vías de dos carriles, en el exterior, puede circularse a 50 kilómetros, mientras que en el interior, a 30 kilómetros por hora.

Pero el tema de las vías peatonales no es el único que preocupa, como se ha visto, puesto que también la carga y descarga se encuentra en debate abierto, debido a los nuevos modos de reparto, que se han extendido también a días hasta ahora impensables, como los domingos.

«Creo que la regulación actual de la carga y descarga está muy desfasada. La incorporación de los patinetes a la vía pública es imparable y cada vez hay mayor afición por las bicicletas y los sistemas de transporte alternativos a los vehículos de motor. Es hora de que actualicemos la ordenanza. La última modificación es de 2018 y en estos cinco años, los cambios han sido inmensos», explica el concejal Antonio Casas.