Un patinete por la calle La Cestilla. Marta Moras

Palencia

La nueva ordenanza de tráfico comenzará a negociarse a finales de año

El objetivo principal del cambio en la regulación es la incorporación de normas que afecten al tránsito de patinetes y bicicletas por los diferentes tipos de vías

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

No está resultando tarea fácil la elaboración de la nueva ordenanza de tráfico de la ciudad de Palencia. Se trata de una normativa que debe ... abordar todos los aspectos vinculados al aparcamiento, la circulación de vehículos y la seguridad vial en las calles palentinas y que debe, por ello, afrontar los nuevos modos de movilidad que en la actual regulación prácticamente pasan desapercibidos, pero que, sin embargo, son determinantes en la nueva configuración urbana de la sociedad.

