Coches cubiertos de blanco este viernes en Aguilar de Campoo. Nuria Estalayo.

La nieve obliga a usar cadenas en cuatro carreteras del norte de Palencia

Las vías que unen Cervera con Cantabria, y Aguilar de Campoo con Brañosera son algunas de las afectadas

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

El norte de la provincia de Palencia ha amanecido teñida de blanco, con la primera nevada de la temporada. Esto ha provocado que algunas carreteras necesiten el uso de cadenas para su tránsito. Las vías que se han visto afectadas por los primeros copos de nieve son la CL-627, en el tramo que conecta Cervera de Pisuerga con Cantabria a través de San Salvador de Cantamuda; la P-217, entre Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo; la P-220, entre Aguilar de Campoo y Brañosera; y la P-281, que une la CL-627 con Cantabria.

Además, desde la Junta de Castilla y León se recomienda extremar la precaución en otras carreteras de la zona norte, debido a la presencia de nieve y placas de hielo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya situado a la provincia de Palencia con nivel amarillo por nieve. Además, están Huesca, Teruel, Zaragoza, León, Soria, Lleida, Vizcaya, Asturias, y La Rioja (ibérica riojana).

Y hasta el nivel naranja se elevarán las provincias de Burgos, Guipúzcoa, Álava, Cantabria (del Ebro, Liébana, centro y valle de villaverde) y Navarra (vertiente cantábrica, centro y pirineo).

