Palacio Provincial de Justicia de Palencia. Marta Moras
Palencia

Niega maltrato habitual, amenazas y agresión sexual a sus hijos

El juicio contra el hombre de nacionalidad peruana, para quien la Fiscalía pide 47 años y medio de cárcel, seguirá este martes en la Audiencia

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 07:30

Comenta

O. M. G. F., el hombre de nacionalidad peruana para quien la Fiscalía solicita una pena global de 47 años y seis meses de cárcel ... por los delitos de maltrato habitual físico y psíquico, amenazas, violencia física en el ámbito familiar y agresión sexual a sus cuatro hijos (G. M. G. L., de 19 años en el momento de incoarse la causa; S. C. G. L., de 17 años, y los mellizos S. N. G. L. y J. F. G. L., de 12 años) ha reconocido en el juicio a puerta cerrada que se sigue este lunes y martes en la Audiencia de Palencia que en una ocasión propinó un cabezazo a su hijo mayor, G. M. G. L., y que en otra, rapó el pelo a su hija S. C. G. L., pero ha negado el resto de hechos de que se le acusa. En la primera sesión del juicio han declarado también sus dos hijos mayores, que han asegurado que su padre bebía mucho y que, cuando lo hacía, se ponía muy agresivo, un hermano del acusado y una psicóloga, estando previsto para la sesión de este martes la reproducción en sala de la declaración grabada de sus otros dos hijos y los informes de los peritos, así como la lectura de los informes de conclusiones finales.

