El organista Jonatan Carbó. El Norte

Jonatan Carbó, organista y docente

«Es necesaria una visión conjunta entre las administraciones y la Iglesia para reactivar al órgano»

El templo de San Pablo acogerá este jueves, a las 20:30 horas, un recital del concertista catalán programado en el marco del ciclo 'Música por mil tubos'

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:52

Comenta

La iglesia de San Pablo de Palencia acogerá este jueves, a las 20:30 horas, el segundo recital programado en el marco del ciclo 'Música ... por mil tubos' de la Diputación Provincial. El protagonista será Jonatan Carbó (Badalona, 1975), un concertista criado en Villafranca del Penedés que ejerce como profesor de órgano en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y que forma parte, junto a Jordi Mestres, del dúo Cornucopia, formación que surgió en 2010 para impulsar dos instrumentos: el órgano y la gralla.

