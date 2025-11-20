La iglesia de San Pablo de Palencia acogerá este jueves, a las 20:30 horas, el segundo recital programado en el marco del ciclo 'Música ... por mil tubos' de la Diputación Provincial. El protagonista será Jonatan Carbó (Badalona, 1975), un concertista criado en Villafranca del Penedés que ejerce como profesor de órgano en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y que forma parte, junto a Jordi Mestres, del dúo Cornucopia, formación que surgió en 2010 para impulsar dos instrumentos: el órgano y la gralla.

-¿Qué le llamó la atención del órgano para estudiarlo en el Conservatorio Superior Municipal de Barcelona?

-Yo quise ser músico desde siempre. Estudié piano desde los 9 hasta los 18 años y tenía un profesor al que le gustaba mucho el órgano y que había estudiado con Mas Bonet, profesor de órgano del Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona, y me insistía en que conociera este instrumento. Por curiosidad, cuando acabé piano, me matriculé en esos estudios. El órgano me atrapó tanto que me dediqué a ello profesionalmente.

-El 20 de noviembre demostrará su potencial organístico en la iglesia de San Pablo de Palencia.

-Así es, vuelvo a la provincia, ya que hace diez años participé en el Festival de Órgano Ibérico de Tierra de Campos y actué en Fuentes de Nava e impartí clases para la escuela provincial de órgano, donde estuve muy a gusto. Y, en esta ocasión, tocaré por primera vez en la capital. La riqueza de órganos de la provincia palentina es una maravilla, así como el paisaje que envuelve a los pueblos que poseen estos instrumentos.

-¿Con qué programa deleitará al público?

-Será un programa festivo y conmemorativo de la cercana celebración de Santa Cecilia. Las piezas elegidas son muy amables y entrañables, llegan muy bien al oyente y el público podrá disfrutar de ellas. Es variado porque la música es de diferentes músicos y estilos, como Bach, Stefan Frank, Max Reger o Saint-Saëns. Y el día anterior al concierto, impartiré una clase de improvisación en polifonía a los alumnos del Conservatorio de Palencia.

-Su concierto está incluido en la cartelera del ciclo 'Música por mil tubos', que arropa la Diputación por tercer año consecutivo.

-Me parece una iniciativa fenomenal. En la provincia de Palencia hay muchos órganos y lo más importante es que la mayoría se conservan en buen estado y se usan regularmente. Es maravilloso que, además de sonar durante los actos litúrgicos, su sonido resuene a lo largo de todo el año a través de este tipo de ciclos.

-También forma parte, junto a Jordi Mestres, del dúo Cornucopia, que se creó en 2010 y con el que armonizan el órgano y la gralla.

-Y ahí sigue esta formación, que continúa ofreciendo conciertos, sobre todo en Cataluña, ya que la gralla es un instrumento típico de nuestra tierra. Me encanta este proyecto porque está enraizado con Villafranca, la ciudad donde me críe y tierra de 'castellers', los castillos humanos, y la gralla es un instrumento con el que se amenizan los 'castellers' y las fiestas populares. Con este dúo recuperamos buena parte del repertorio y lo hemos actualizado con piezas musicales nuevas. Incluso las grallas suenan dentro de las iglesias cuando acompañan procesiones. Son ritos e instrumentos tradicionales de una zona concreta, como las dulzainas en Castilla. Con Cornucopia fusionamos la música litúrgica del órgano con la popular de la grallas con el objetivo de potenciar sus sonidos.

Adaptación «El órgano es muy versátil y con sonoridades muy diferentes, no hay por qué encasillar un instrumento a un solo estilo»

-¿El órgano empasta con todo tipo de instrumentos?

-Sí, tenemos que estar abiertos a este tipo de uniones. En función de cómo se haga, tendrá mejor o peor resultado. El órgano es un instrumento muy versátil y con sonoridades muy diferentes. No hay por qué encasillar un instrumento a un solo estilo.

-¿Cree que hay un interés generalizado en las distintas administraciones por la reactivación del órgano?

-Tengo mis dudas. Lo que hay son experiencias en sitios concretos que funcionan muy bien y gente que lucha porque así sea. Creo que sería necesaria una visión conjunta entre todas las administraciones públicas y la Iglesia para reactivar al órgano.

-Además de actuar en distintos puntos de la geografía española, ¿por qué otros lugares ha llevado su arte?

-He actuado en solitario, sobre todo en Francia, pero también he tocado el órgano en otros países de Europa acompañando a otras formaciones musicales. Y, francamente, en España me gustaría tocar en muchos más sitios.

-¿Hay diferencia entre la audiencia española y la del resto de Europa?

-Sí. En el resto de Europa hay mayor formación y cultura musical y, en general, el público da muchísima importancia a la música y también al órgano. Y creo que también van por delante de nosotros en cuanto a programas de restauración y a escuchar música de órgano en las iglesias.

Dedicación «La docencia es, a partes iguales, una necesidad y una vocación; es difícil vivir siendo solo concertista de órgano»

-¿La docencia es una necesidad para sobrevivir o una vocación?

-Soy profesor de órgano del Conservatorio Superior Municipal de Barcelona desde hace dos años, pero llevo dando clase de este instrumento desde el año 2000 en los conservatorios de Igualada y del Vendrell. He tenido el privilegio de tener muchos alumnos y de todas las edades. Como músico me satisface mucho la docencia, que no deja de ser, a partes iguales, una necesidad y una vocación. Es difícil vivir siendo solo concertista de órgano.

-¿Es esperanzadora la cantera de organistas en nuestro país?

-Sí, yo creo que sí. Últimamente hay una cierta moda por el órgano; en Cataluña hay mucho alumnado. Y en Palencia tenéis un órgano en el Conservatorio de Música, sin contar con los órganos diseminados por el resto de la provincia, y también está la Escuela Provincial. Eso es un buen síntoma. Hay entusiasmo para estudiar y para perfeccionarse en órgano, pero pocos llegan a estar arriba.

-¿Qué mensaje transmitiría a los niños y jóvenes que se decantan por el órgano?

-Que disfruten mucho de la música y del trabajo bien hecho y que entiendan que, de alguna manera, son unos privilegiados por saber tocar piezas de este instrumento. Es un trabajo duro porque la música es difícil de aprender y precisa de muchas horas y paciencia.