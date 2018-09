«Gas Natural es tan engreído que no puede tener una mancha de 9 muertos» José Luis Ainsúa, antes de una de las sesiones del juicio civil de Gaspar Arroyo. / Antonio Quintero El presidente de la asociación de víctimas de la explosión ocurrida en Palencia asegura que la compañía trató de negociar una «barbaridad» de acuerdo que pusiese fin al litigio R. S. R. Palencia Miércoles, 26 septiembre 2018, 19:31

El presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo de Palencia, José Luis Ainsúa, ha tenido un verano de tiras y aflojas con la compañía aseguradora Mapfre, responsable civil subsidiaria en la condena que el fallo del Juzgado Número 1 de Palencia ha impuesto a Gas Natural y que le obliga al pago de casi siete millones de euros en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión de gas ocurrida el 1 de mayo de 2007 en la calle Gaspar Arroyo de la capital palentina. Una sentencia que, con la imposición de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que supondrían unos 9,5 millones de euros, y el millón de euros más que podrían suponer las costas procesales, podría elevarse a cifras desorbitadas. Gas Natural y Mapfre han recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Palencia, pero, según asegura José Luis Ainsúa, la compañía Mapfre ha trabado reuniones con el colectivo para conseguir que este retirara su oposición al recurso y exonerase a Gas Natural de cualquier responsabilidad a cambio de poner sobre la mesa todo el dinero (e incluso más) de las indemnizaciones fijadas para los demandantes.

«A esta gente, por encima del dinero, le importa su imagen. Las diferencias importantes del acuerdo estaban en la letra, no en los términos económicos», afirma José Luis Ainsúa, que califica de «barbaridades» las condiciones que Mapfre establecía para ese acuerdo, un documento que, obviamente, no se ha firmado. «No han asumido que han sido condenados. Son tan engreídos, se creen con tanto poder, que no pueden tener una mancha de nueve muertos. Les hemos dicho que no se pongan más en contacto con nosotros, y que actuaremos en función de lo que digan los tribunales», agrega el presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, antes de detallar cómo han sido esas negociaciones con la compañía aseguradora Mapfre.

«En junio me llaman de Mapfre de Madrid y me dicen que quieren llegar a un acuerdo. Yo, si quiero llegar a un acuerdo con ellos, es porque hay demandantes muy mayores y otros que ya han muerto, y si tenemos que ir hasta el Supremo...», comienza explicando José Luis Ainsúa, que tenía muy claro «unas líneas rojas que no iba a cruzar».

«Exigíamos que Gas Natural pidiera perdón, que nosotros no renunciábamos a la sentencia y que el acuerdo conjunto no se firmaba con la asociación, sino con los demandantes. Me dijeron que sí y que con el dinero no había problema, así que en principio se iba a firmar el acuerdo a finales de junio. Yo había convocado una asamblea para exponer a la gente que no quería un acuerdo, que habían sido once años de lucha por la justicia y que no se iban a ir de rositas, pero, un día antes de esa asamblea, Mapfre se echó para atrás. En la asamblea hubo unanimidad para no firmar ese acuerdo», detalla José Luis Ainsúa, que poco después recibió otra llamada de su abogado diciéndole que Mapfre quería negociar de nuevo.

La petición de perdón de Gas Natural

«Vinieron a Palencia, y les dije que si no había un perdón por su parte, no había nada que hacer. Que si no pedía perdón a través de una carta pública, al menos sí que, ante notario, un representante de Gas Natural pidiese perdón de forma individual a cada demandante. Sobre el 20 de julio íbamos a firmar, pero les dije que me mandaran el borrador y en el documento, lo primero que venía es que yo me comprometía a no hablar del acuerdo ni antes, durante ni después del mismo. También que exonerábamos a Gas Natural y a Mapfre de responsabilidad, y que Gas Natural no firmaba el acuerdo porque no reconocía tal responsabilidad. Les dije que no, que no podían ser todas esas barbaridades», explica José Luis Ainsúa, que se ha reunido después con el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, y con el consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para conocer su postura al respecto.

«Alfonso Polanco me dijo que el Ayuntamiento va a estar siempre con la asociación y las víctimas, y Juan Carlos Suárez-Quiñoñes me comentó que la Junta no va a firmar nada que no sea la sentencia», apostilla el presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, quien, como los 59 demandantes a título individual presentados en la causa (a los que se suman otras 21 demandas de aseguradoras, el Ayuntamiento y la Junta), sigue a la espera de conocer la resolución de la Audiencia con respecto al recurso de apelación presentado por Gas Natural y Mapfre contra el fallo condenatorio del Juzgado Número 1 de Palencia.