Gas Natural alcanza un acuerdo económico con 35 afectados de Gaspar Arroyo
Martes, 6 noviembre 2018

Mapfre, la aseguradora de NEDGIA Castilla y León (la nueva marca de Gas Natural para su actividad de distribución de gas en la región), ha alcanzado un acuerdo con una parte de los vecinos afectados por la explosión de gas ocurrida el 1 de mayo de 2007 en la calle Gaspar Arroyo de Palencia, que les permitirá percibir una importante compensación económica. La rúbrica del acuerdo se ha llevado a cabo este martes con 35 personas agrupadas en 16 de las 34 demandas presentadas y supone el final del proceso civil abierto entre ambas partes y la renuncia (solo en el caso de estas 16 demandas) de la aseguradora y de NEDGIA Castilla y León al recurso presentado el pasado mes de junio ante la Audiencia Provincial de Palencia contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia , que en abril de este año condenó a Gas Natural y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de casi siete millones de euros (6.963.437) en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión de gas.

No obstante, el acuerdo alcanzado no supone el reconocimiento de la responsabilidad del incidente por parte de NEDGIA Castilla y León, que reitera su convencimiento de que el origen de la explosión no se produjo por una fuga de gas natural en la válvula de acometida del edificio. La distribuidora insiste además en que, con anterioridad al accidente, se realizaron todas las actuaciones técnicamente exigibles para cumplir con el exhaustivo control y seguimiento de las redes de distribución de gas natural impuesto por la legalidad.

NEDGIA Castilla y León lamenta una vez más el suceso y las afectaciones que este conllevó, a la vez que considera positivo que finalice con este acuerdo, lo que permite a las familias afectadas recibir ya una compensación económica por parte de la compañía aseguradora.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia, Nuria García Gil, dictó el 12 de abril de este año una sentencia en la que condenaba a Gas Natural y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de casi siete millones de euros (6.963.437) en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión de gas ocurrida el 1 de mayo del año 2007 en la calle Gaspar Arroyo, de la capital palentina, que se saldó con el trágico balance de nueve muertos, más de una treintena de heridos, el derrumbe de tres edificios y el abandono prolongado de sus viviendas de más de un centenar de vecinos. En la sentencia, la jueza entendía que no existen pruebas de que la explosión se debiera a una bombona de butano y considera que la causa principal fue una fuga en la válvula de acometida al edificio número 4 de la calle, en concreto en la unión con el tubo de polietileno.