El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Componentes de El Naán con Rozalén en Tabanera de Cerrato.

El Naán y Rozalén, juntos en una canción sobre el barro

El tema 'En mi corazón de barro', escrito por el grupo palentino, ha sido grabado con la artista albaceteña en Fuentes de Valdepero

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

'Cuando las casas se fueron cantando dentro del río, también se fueron cantando tus amores y los míos'. Este verso pertenece a la canción ' ... En mi corazón de barro' del grupo palentino El Naán, que canta junto con la artista Rozalén. «Fuimos al Festival de Poesía de Valencia, justo después de la dana, y descubrimos cómo se encontraba todo. Nos recordó nuestras casas de adobe, el mundo del barro que desaparece y decidimos crear una hermandad del barro», explica Héctor Castrillejo, integrante de El Naán y poeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  4. 4 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  5. 5

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  6. 6

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  7. 7

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  8. 8

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  9. 9 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  10. 10 El menú casero y barato que se esconde en Delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Naán y Rozalén, juntos en una canción sobre el barro

El Naán y Rozalén, juntos en una canción sobre el barro