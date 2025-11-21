El Naán y Rozalén, juntos en una canción sobre el barro

'Cuando las casas se fueron cantando dentro del río, también se fueron cantando tus amores y los míos'. Este verso pertenece a la canción ' ... En mi corazón de barro' del grupo palentino El Naán, que canta junto con la artista Rozalén. «Fuimos al Festival de Poesía de Valencia, justo después de la dana, y descubrimos cómo se encontraba todo. Nos recordó nuestras casas de adobe, el mundo del barro que desaparece y decidimos crear una hermandad del barro», explica Héctor Castrillejo, integrante de El Naán y poeta.

Esa hermandad del barro la quisieron compartir con Rozalén, que se crió en el pueblo albaceteño de Letur, donde perdieron la vida seis personas a consecuencia de la riada. «Adaptamos una canción que ya teníamos añadiendo estrofas nuevas para conectar los dos mundos. Se la enviamos a Rozalén, le gustó mucho y propuso venir a Tabanera de Cerrato porque quería conocer el pueblo y nuestros proyectos», rememora Castrillejo.

Y la cantante, compositora y música, reconocida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2021, viajó hasta la provincia de Palencia para vivir unos días en un pajar de la localidad cerrateña y grabar con El Naán este tema, primer adelanto del nuevo disco del grupo palentino, 'Versos del páramo negro', que se estrenará en el LAVA de Valladolid el 10 de enero.

La canción 'En mi corazón de barro' –que ya está disponible en todas las plataformas– la grabaron en Fuentes de Valdepero en el estudio Pumababín Records, mientras que el videoclip, que en principio se estrenará la semana que viene, se hizo en Tabanera, entre las ruinas de barro, de la mano de Cucho Ramírez, de Producciones Inquieta, «también de Palencia», subraya Héctor Castrillejo y añade que «en este nuevo disco también hay más colaboraciones y sorpresas».

Rozalén descubrió la vida cerrateña y disfrutó de las bodegas con El Naán. «Siempre es especial para la gente que no las conoce, que no tiene esta costumbre», analiza. «Seguramente vuelva a Tabanera en alguna ocasión. Ha estado muy bien aquí y nos hemos hecho muy amigos», agrega.

Rozalén y El Naán se conocieron gracias a Fetén Fetén, que organizó el espectáculo 'Raíces' en el Teatro Circo Price de Madrid en febrero de 2024 e invitó a ambos. «Teníamos amigos en común, pero no nos habíamos visto hasta entonces. Y desde el primer momento hubo mucho 'feeling'», detalla Castrillejo, quien añade que «siempre la hemos tenido mucha admiración, por su voz y por su ejemplo de dignidad como artista».