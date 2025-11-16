Carlos Porro es historiador, músico y folclorista. Es miembro también de la Institución Tello Téllez de Meneses y, sin duda, uno de los mayores expertos ... de la provincia en música tradicional. Por tanto, también de todos los elementos que rodean las raíces de esta parte del patrimonio palentino.

Carlos Porro ha presentado el libro 'La dulzaina en Becerril de Campos, Villaumbrales y Grijota: la familia Guzón', que es la cuarta entrega de la colección dedicada a la dulzaina en Palencia. De esta forma, hace un homenaje a esta familia, estirpe de músicos, además de hacer un recorrido por las tradiciones y la vida de las gentes de estos tres pueblos a lo largo del siglo XX.

Este libro es el resultado de años de recopilaciones e investigaciones sobre las diferentes sagas familiares de los músicos que se hacían cargo de las danzas, sucesiones y tradiciones en los municipios palentinos desde el siglo XIX, cuando llega la dulzaina a la provincia, y, especialmente, durante el siglo XX.

«Cada volumen está dedicado a una familia o a un pueblo o a una comarca, con los repertorios, las melodías y las historias de las danzas de cada zona. Este volumen cuarto es el que hemos dedicado a la familia de los Guzón de Becerril de Campos y que se desarrollaron hacia Villumbrales y Grijota como constructores de dulzaina, que también es una cosa bastante curiosa en el libro», explica.

Un libro en el que se habla de la danza, la música y la dulzaina. Todo ello, a través de las partituras originales transcritas a partir de las recopilaciones que empezó a hacer Porro a mediados de los años 80. «En este volumen cuarto llegamos a más de 400 melodías de dulzaina en Palencia, que es casi la provincia que mayor número va teniendo registradas», señala.

–¿Qué importancia tenía históricamente la dulzaina en la vida social y en el ámbito rural de Palencia?

–La dulzaina fue un elemento nuevo que, desde su llegada en el siglo XIX, supo adaptarse a la antigua tradición. Sustituyó a otros instrumentos más antiguos, pero bebió de ellos, readaptó esas formas y estilos antiguos y los hizo palentinos. Había un patrimonio musical que era solo de Palencia, es decir, no era como la dulzaina de Valladolid, Segovia o Zamora. Los patrimonios son locales, son personales, familiares y locales.

–Y la figura del dulzainero, ¿qué significaba para un ámbito rural, para una población rural?

–Estos músicos llegaban a ser funcionarios de la administración. Toda esa tradición se fundamenta en ellos, que son los que la conocen y saben cómo es el ritual, en qué momento hay que hacer las cosas, cómo hay que hacer la danza y el baile, qué se tiene que tocar en cada momento. Y es muy importante que se mantengan estas figuras familiares. Y, sobre todo, siendo dulzaineros profesionales, que es lo que ahora no tenemos. Prácticamente no hay dulzaineros profesionales, son músicos que actúan. Antes tenías que sacarse el carné de músico y pasar un tribunal que te examinaba de música, partituras y del instrumento, de la dulzaina.

–Era una plaza pública más, como puede ser ahora cualquier oposición...

–Efectivamente. Son recursos que dan la idea de que un ayuntamiento valoraba mucho el que hubiera un músico de tradición en su plantilla o en sus cercanías. No tener que buscar músicos de fuera a enseñarles lo que era ritual.

–¿Cómo valoraría la situación en la que se encuentra la dulzaina y la música tradicional actualmente?

–Ahora valoramos mucho más el patrimonio en general, monumental, eclesiástico, paisajístico o tradicional, hay muchísimas más ayudas y subvenciones para fomentarlo. El problema que tenemos es que hay que saber intervenir y desarrollarlo. Y ese es el problema que tenemos con el patrimonio y la tradición. Así que, como en cualquier intervención, el patrimonio monumental o paisajístico son los arqueólogos, los licenciados, los historiadores, los funcionarios titulados, los museos, los ministerios, los centros documentales, las academias, quienes se hacen encargo de esa modernización, conservación y consolidación.

–¿Quién se está encargando de ello?

–En el mundo de la tradición, es la gente de buen hacer los que se ocupan de ello. Al no tener una titulación ni estar adscritos a centros documentales o museos o universidades, se puede producir una mala praxis en esa valoración de ese patrimonio con un resultado que puede ser, a veces, desastroso. Al final, una mala intervención en un elemento del patrimonio puede acabar con una tradición de 500 años. Eso lo estamos viendo continuamente en cambios y sustituciones de trajes, de instrumentaciones. Ahora que valoramos mucho más el patrimonio de la tradición y la música, vamos a ver si estas intervenciones, reinterpretaciones y revisiones no dan al traste con estilos, formas y maneras centenarias y muy propias de Palencia que se van perdiendo.

–¿Se sigue respetando esa historia y tradición?

–Se está actualizando, reinventando y globalizando. Cualquier grupo de actualización de música, de folclore, hace prácticamente lo mismo. Los mismos temas, sean de Burgos, de Zamora, de Santander o de Ávila. Oímos siempre las mismas tonadas, instrumentaciones y formas de tocar. Cuando antes en cada familia, en cada valle y en cada pueblo había un repertorio diferente, unas formas de cantar antiguas. Y hoy en día estamos globalizando en ese proceso de actualización unos formatos que tienen un valor patrimonial que no estamos respetando a favor de que se popularice la música tradicional. Hacemos que suene todo igual en todos los sitios. Es como si tuviéramos una arquitectura tradicional igual y hemos perdido las especificidades de cada comarca. Esa globalización del folclore hace que al final sea un conjunto castellano central.

–¿Y cómo se podría solventar eso?

–Es importante cuidar la figura de los centros documentales porque ahora a los etnógrafos actuales, como es mi caso, nos toca ser un poco esos maestros de la tradición y para eso tienes que saber y conocer lo que es la realidad de la tradición. El tema de las universidades, las titulaciones específicas, los másteres y las titulaciones sobre tradición es lo necesario.