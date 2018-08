La música negra se instala en Palencia desde el día 29 Actuación del grupo Sugar Daddy and the Cereal Killers en su actuación en el Palencia en Negro del año pasado. / Antonio Quintero Los conciertos llegan a la ciudad para quedarse hasta el 1 de septiembre, a partir de las 22:00 horas en la Plaza de la Inmaculada BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Miércoles, 22 agosto 2018, 14:09

La ciudad acoge por cuarta vez -desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre- a los grupos más representativos de la música negra del panorama nacional e internacional en el festival Palencia en Negro, que, debido al éxito de las tres campañas anteriores y como principal novedad de este año, traslada su ubicación hasta la Plaza de la Inmaculada, con el fin de albergar a más gente en los conciertos que arrancan a las 22:00 horas.

El ciclo de actuaciones lo organiza, por cuarto año consecutivo, Palencia Sonora, La Mano Negra Producciones y Ayuntamiento de Palencia con motivo de las fiestas de San Antolín. «Hay que conocer la importancia de la música, no sólo por ser un elemento dinamizador, sino por ser un transmisor de la Cultura», ha señalado el concejal de Fiestas, Sergio Lozano, que ha admitido la «ilusión del equipo del ayuntamiento por poder contar con este tipo de ciclos que llevan en su ADN, el nombre de la ciudad de Palencia».

Del 29 de agosto al 1 de septiembre, el público palentino podrá disfrutar de conciertos de estilos como el Rhythm and Soul, Funk, Soul, Blues y Rock n' Roll a cargo de grupos venidos de Estados Unidos, Portugal, España y Burundi. Los artistas que participarán en esta edición de Palencia en Negro son Martha High and The Soul Cookers, TT Syndicate, Dani Nel.lo and los Saxofonistas Salvajes y J.P Bimeni and the Black Belts.

Artistas de renombre internacional

El ciclo comenzará el miércoles 29 de agosto con la actuación de La norteamericana Martha High es una de lasvoces más reconocidas de la música negra a nivel mundial con una amplia carrera en solitario. Durante 32 años acompañó a James Brown en sus diferentes proyectos musicales. Martha High también ha compartido escenario con Michael Jackson, Aretha Franklin, Little Richard o Jerry Lee Lewis y ha estado de gira con una de las figares más importantes del jazz como Maceo Parker.

Palencia en Negro continuará el día 30 de agosto con TT Syndicate. Esta formación, venida de Portugal, ofrecerá un directo que es calificado como «arrollador» por la prensa especializada. Una mezcla las big bands, northern soul, dixieland y del merseybeat de los 60's.

El viernes 31 de agosto la Plaza de la Inmaculada se llenará de sonidos rhythm and blues y rock n` roll con Dani Nel.lo and los Saxofonistas Salvajes. Con esta banda, liderada por Dani Nel.lo, los asistentes podrán disfrutar de versiones de saxofonistas tan influyentes como Arnett Cobb, Noble Watts o Red Prysock.

El ciclo finalizará el día 1 de septiembre con J.P Bimeni and The Black Belts. J.P Bim-Nyi es un artista de Burundi afincado en el Reino Unido. Durante su adolescencia sobrevivió a la masacre escolar de Kibimba y a un posterior tiroteo entre bandas que le dejó gravemente herido. Gracias a una beca consiguió estudiar en el Reino Unido. Desde el año 2002 desarrolla una sólida carrera musical que le ha llevado a multitud de festivales y a tocar con grandes guitarristas del rock británico como Spencer Komodromou o Steve Kelly. A Palencia acudirá junto a The Black Belts, una banda forjada en Tucxone Records y que tiene el sonido Swamp Soul» como protagonista.