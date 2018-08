Música de cine en Torquemada Concierto en Torquemada. / Luis Antonio Curiel La Banda de Baltanás realiza un viaje musical por la historia del séptimo arte para deleitar al público de la localidad cerrateña LUIS ANTONIO CURIEL Torquemada Domingo, 5 agosto 2018, 13:00

Torquemada vivió un 'Concierto de Cine' el pasado domingo a cargo de la Banda de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega. Enmarcado en el Verano Cultural, la Agrupación Musical realizó un viaje por la historia del cine a través de sus bandas sonoras, desde 1939 hasta la actualidad. El público disfrutó con un recorrido audiovisual y musical por distintas películas y bandas sonoras que son un clásico en la historia cinematográfica. 'El Mago de Oz' con la banda sonora 'Somewhere over the rainbow' de Harold Arlem; 'El Puente sobre el río Kwai' con la banda 'Coloney Bogey March' de Malcolm Arnold; 'Los Siete Magníficos', de Elmer Bernstein; 'Mary Poppins' con el clásico 'Supercalifragilisticoespialidoso' de Richard&Robert Sherman; las bandas sonoras compuestas por John Williams para 'Star Wars', 'E.T.' y 'Jurasic Park'; 'La Misión', con la banda 'River' de Morricone; '1492: La Conquista del Paraíso' de Vangelis; 'La vida es bella', de Nicola Piovani; 'Titanic' con su banda 'My heart will go on' de James Horner; 'Gladiator' de Hans Zimmer o 'El Fantasma de la Ópera' de Andrew Lloyd Webber fueron algunas de las piezas interpretadas. 'Un Verano de Cine' contó con un extraordinario guion preparado por los alumnos Didac Segarra y Julio-Senda Martínez bajo la dirección de Jonatán Fernández y como técnico de sonido estuvo Ana Martín.

Entre aplausos y bravos, los músicos realizaron un recorrido por las bandas sonoras del cine. Además, entonaron el 'Cumpleaños Feliz' a Sonia Espina, flautista de la Banda y a María Pilar Calleja, que siempre acompaña a los músicos en su gira por el Cerrato. Por su parte, Myriam Esteban recibió numerosos aplausos por su brillante actuación como solista en la banda sonora de 'Titanic'.

Por su parte, la Banda de Música Comarcal entregó una placa al Ayuntamiento de Torquemada agradeciéndole su apuesta a favor la difusión y promoción de la cultura musical en el Cerrato. Se da la circunstancia, además, que este Ayuntamiento fue uno de los primeros que apostó por este proyecto musical y desde 2013 son frecuentes los conciertos celebrados en la localidad. El alcalde de Torquemada, Jorge Domingo Martínez Antolín, recogió la placa y agradeció el detalle a la Agrupación Musical, a la vez que animó a todos los integrantes de la Banda de Música Comarcal a seguir formándose «con el fin de que sigamos disfrutando de un concierto mágico como el que nos habéis brindado». El próximo 15 de agosto, varios integrantes de la Banda de Música Comarcal acompañarán en el desfile de majorettes y al día siguiente los músicos desfilarán en la procesión en honor a San Roque.

Música e imágenes caminaron de la mano en un animado concierto que congregó a numerosos vecinos, pues se da la circunstancia de que varios integrantes de la Banda son naturales de Torquemada o tienen especial vinculación con la localidad cerrateña. De este modo, la Plaza de España se convirtió en un auténtico cine de verano.