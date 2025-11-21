La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado

El Norte Palencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

La mujer transexual de origen cubano víctima en la madrugada del miércoles de unas 40 puñaladas y cortes infligidos con un pequeño cuchillo de cocina por un hombre también extranjero y de edad próxima a los 35 años en una vivienda de la Calle Mayor, sigue ingresada «con pronóstico reservado», según apuntó ayer el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, que confirmó que los hechos no obedecen «ni a un delito de odio ni a violencia de género». Así pues, cobra fuerza la tesis de que el encuentro en dicha vivienda entre agresor y víctima se debió a un servicio sexual pactado.

Los hechos, como avanzó El Norte de Castilla, tuvieron lugar pasadas las 5:00 horas, cuando la Policía Nacional fue alertada por los vecinos del inmueble de que en un domicilio estaban escuchando una fuerte discusión entre un hombre y una mujer. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, sin que nadie abriera la puerta de la vivienda. También acudieron los bomberos, que intentaron el acceso al interior sin resultado, por lo que la Policía hizo finalmente uso de un ariete para derribar la puerta.

Ya dentro, se encontraron el domicilio lleno de sangre y en él a la mujer, que presentaba, entre puñaladas y cortes, unas 40 heridas infligidas por un cuchillo de pequeño tamaño que portaba el hombre, a quien redujeron después de tomar medidas de precaución y acceder al domicilio con un escudo.

