La muestra 'Patrimonio Restaurado', en Palencia, expone la vida renovada de 36 piezas

«Me he encontrado con casos como el del 'Ecce Homo' de Borja»

Pilar Pablo Casas ha sido la coordinadora del taller de Restauración durante los cinco años que esta iniciativa de colaboración entre la Diputación y el Obispadolleva en funcionamiento. La inauguración de la exposición de ayer fue un día en el que Pilar y su equipo pudieron ofrecer a la sociedad palentina el fruto de su trabajo y la responsable no ocultó la satisfacción que recorría su cuerpo al ver expuestas 34 de las 80 piezas que este proyecto ha logrado recuperar en los dos últimos años.

–La inauguración de la exposición con las obras restauradas será un gran día para todo el equipo del taller...

­–Claro. Nos encontramos con la satisfacción de ver el trabajo recompensado. En estos cinco años se ha intervenido en 184 piezas y para una provincia como Palencia es una maravilla poder hacerlo porque muchas de las obras se eligen por repercusión y otras, porque si no se interviene en ellas, se podrían perder en poco tiempo. Como profesional es muy gratificante saber que tu trabajo te permite salvar patrimonio.

–El taller cuesta a la Diputación 180.ooo euros al año. ¿Qué sería del patrimonio sin inversión pública?

–Castilla y León tiene un patrimonio tan inmenso que parece inabarcable. Estas ayudas de la administración son absolutamente necesarias. El modelo que hay en Palencia entre Diputación y Obispado se debería extrapolar a otras provincias porque con poco dinero, que al final no es tanto, se está interviniendo en muchísimas obras.

–Son muchas las obras restauradas y algunas de ellas, complicadas de llevar a cabo. ¿Cuáles son los mayores problemas que se ha encontrado en estos cinco años?

–Lo que nos suele dificultar más el trabajo suelen ser las obras que han sido intervenidas por personal no cualificado. Los típicos repintes. Además, hay intervenciones que actualizan piezas al gusto de una época determinada y que respetamos, pero lo que hace más año son los trabajos de personas no profesionales que, con buena intención, pretenden mejorar la obra y lo que hacen es estropearla, en muchos casos, además para siempre porque nos hemos encontrado con policromías originales perdidas. En esta exposición, por ejemplo, la Virgen de Támara y la de los Redondos tienen una intervención de policromado moderno que eliminó toda la policromía original y eso ya no se puede recuperar.

–Vamos, que hay muchos casos como el del 'Ecce Homo' de Borja, aunque no hayan salido a la luz...

–Desde luego. A lo largo de mi vida profesional, me he encontrado con muchos casos como el del 'Ecce Homo' de Borja. Hay que concienciar a la gente de que las obras solo pueden ser tocadas por profesionales de la restauración.