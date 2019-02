La Muestra de Cine reivindica el valor inclusivo del cine en la cárcel de Dueñas Presentación del concurso de cortometrajes en La Moraleja. / El Norte Un total de 45 internos conforman este año el jurado especial del centro penitenciario encargado de fallar un galardón dotado con 1.000 euros EL NORTE Palencia Sábado, 23 febrero 2019, 22:58

La Muestra de Cine de Palencia ha regresado este sábado al centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, para refrendar su compromiso con un proyecto social e inclusivo que daba sus primeros pasos en 2002. Hasta el miércoles, los internos tendrán la oportunidad de visionar las 18 producciones a concurso de la Sección Oficial de Cortometrajes. Un grupo de 45 conforma este año el jurado encargado de fallar un galardón dotado con 1.000 euros.

En la mañana de ayer, más de centenar de internos tuvo la oportunidad de disfrutar de la proyección del largometraje 'Sin Fin', la ópera prima de los hermanos Esteban Alenda. Y es que hay que recordar que el filme nacía de un cortometraje anterior, 'Not the end', premiado por el público de La Moraleja en la 26 edición de la Muestra. Al acto acudía César Esteban Alenda y miembros de la organización del festival.

Ya por la tarde, llegaba el turno para la presentación del certamen de cortometrajes. Hasta Dueñas se desplazaban los directores José Antonio Campos ('Happy Friday'), Teresa Bellón Sánchez y César Fernández Calvillo ('Una noche con Juan Diego Botto'), Alberto del Valle Calderón ('No hay cabida'), Gemma Blasco ('Jauría'), Sara Fantova ('No me despertéis'), el ayudante de dirección Alejandro Tendero Mesa (Happy Friday'), la directora de arte Celia Castro Vázquez (Happy Friday'), la auxiliar de arte Elisa Roldán Ramírez ('Happy Friday'), la actriz Nuria Pascual Alloza ('The Flea'), las productoras María Vanesa Saiz Marugán ('The Flea'), Elena Martín Jiménez ('Cerdita'), la directora de fotografía Clara Rus ('No me despertéis') y Christopher Slaski, miembro del jurado.

Como en ediciones precedentes, el salón de actos del centro penitenciario se vistió de cine con una gala dirigida por Marta Touya, subdirectora de Tratamiento de La Moraleja, y Francisco Sánchez, responsable del taller de audiovisuales del centro. «Para ellos esta actividad es un cambio en su monotonía, es algo especial y nada habitual. Ser jurado en una Muestra de Cine es algo excepcional», señalaba Sánchez, que en la actualidad pilota el proyecto de la televisión formando e ideando los contenidos del programa de hora y media en el que se tratan temas de deporte, música, entrevistas o cine.