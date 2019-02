La Muestra de Cine Internacional de Palencia levanta el telón El cineasta César Alenda, junto a la presentadora de la inauguración de la muestra, Carmen Cuesta, se dirige al público. / Marta Moras El codirector de 'Sin Fin', César Esteban Alenda, estrena satisfecho su primer largo ante un público ávido de nueve días de proyecciones J. OLANO Palencia Viernes, 22 febrero 2019, 22:56

«Cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son...». Con esta canción de Luis Eduardo Aute, en la voz de la palentina María Alba y con el saxo de César Tejero de fondo, el cine Ortega ha dado en la noche de este viernes la bienvenida a la vigésimo octava edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia (MCIP), la que viste de película con una alfombra roja a la ciudad, «y que ha logrado convertirse en referencia para los directores de cortos de todo el mundo», según definió el alcalde, Alfonso Polanco, durante la inauguración.

Cine independiente, cortometrajes, música en directo, propuestas artísticas y otras actividades paralelas conforman la programación de la muestra, que hasta el próximo sábado, 2 de marzo, acercará al público un total de 71 cintas.

Será durante nueve días en seis espacios distintos (cine Ortega, la Biblioteca Pública, la Casa Junco, el centro cultural Lecrac, el bar Universonoro y el centro penitenciario La Moraleja). Todos los escenarios de película que durante estos nueve días se convertirán en ineludibles para los amantes de la gran pantalla, a la que se trasladan todos esos sueños, esas historias de fantasmas, de misterio, de aventuras, de amor...

Precisamente la cinta que ha levantado el telón de la Muestra de Cine de Palencia es 'Sin Fin', la ópera prima de los hermanos Esteban Alenda, uno arquitecto y otro empleado de banca que un día lo dejaron todo para seguir los pasos de su padre, fallecido hace ya veinte años, y plasmar con su trabajo esa pasión que habían mamado en casa desde niños. Así lo reconoció el propio César Esteban Alenda, el arquitecto hecho director encargado de abrir el festival y de avanzar que 'Sin Fin' es una película de viajes en el tiempo en la que prevalecen los personajes y el amor.

Alenda mostró una gran satisfacción por estrenar la cinta ante un auditorio del cine Ortega casi lleno, a la vez que reveló las dificultades de los cineastas para lograr la financiación necesaria para hacer realidad esos sueños, también los de la producción cinematográfica. La película nace de un cortometraje anterior 'Not the end', que fue premio del público de La Moraleja en la vigésimo sexta edición de la Muestra. Alenda acudirá hoy al centro penitenciario «con la incógnita de si les gustará más el largo o les gustó más el corto. Algunos ya no estarán, se habrán reinsertado, pero los que vean las dos espero que me lo digan».

La jornada inaugural de la muestra, organizada por la Universidad Popular de Palencia en colaboración con la Asociación de Amigos del Cine, ha dedicado una mirada especial a dos personas muy enraizadas en Palencia, embebidas de cine y vinculadas a la muestra. En un minuto de silencio con la proyección de unas fotografías como decorado de un reciente recuerdo aparecieron el actor Cesáreo Estébanez, fallecido el pasado 30 de diciembre y homenajeado en la Muestra de Cine de Palencia de 2009;y Tomás Ruiz de Gopegui, fundador del Cine Club Calle Mayor, fallecido este mismo mes, y también reconocido por la muestra en 2003, justo cuando se cumplían 40 años del emblemático Cine Club, uno de los pocos que siguen funcionando en España.

Y con todo el público deseoso de inundarse de cine durante nueve días, minutos después se levantó el telón para ver 'Sin Fin'. «Y el 'happy-end' que la censura travestida en voz en 'off' sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guion. Cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son...».